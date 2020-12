Thyra og Helge Sunke kan i dag fejre krondiamantbryllup. Det sker på Strandcentret, hvor de får besøg af borgmester Hans Barlach Foto: Kenn Thomsen

Debat: Omskiftelighed i hjemmeplejen havde disse konsekvenser for min demensramte mor

Af Hanne Vilgren, Vinkelvej 30, Kgs. Lyngby

Jeg har fulgt læserbrevene omhandlende vor kommunes hjemmepleje, som de sidste uger har fyldt sider i avisen, og som datter til en Alzheimers ramt mor, har jeg nu samlet energi til at berette om min mors oplevelser gennem de 4-5 år, hun har haft diagnosen.

Min mor har i 5-6 år haft dårlig balance, hvilket har medført flere fald, og en højre skulder og overarm med flere brud, som efterfølgende ikke har kunnet gro sammen. Altså har hun en arm, som ikke kan bruges, men skal bæres i slynge.

Hun bor i eget hjem og har klaret sig med daglig hjælp til personlig hygiejne. Hendes hørelse er dårlig, så hun bærer høreapparat. Det sidste år er hun blevet tiltagende præget af sin sygdom med dårligere hukommelse, periodevis tale- og forståelsesbesvær, samt lidt dårligere evne til at forstå sammenhænge.

Indtil for ca. 5 år siden var een og samme hjemmehjælper tilknyttet min mor. En omstrukturering betød, at hendes faste hjælp holdt op, og at forskellige hjælpere i ugens løb kom i hjemmet. For et år siden ændredes forretningsgangen atter i hjemmeplejen, hvilket igen betød mange nye og forskellige ansigter i hjemmet.

Dog har der i perioder på nogle måneder været den samme hjemmehjælper, og det betyder jo , at det er en person som kommer til at kende min mors behov, og det har givet hende tryghed. Det sidste år har været præget af meget omskiftelig hjælp, en dårlig cocktail ifht. hendes sygdom.

Nogle af hendes oplevelser som konsekvens af denne omskiftelighed, vil jeg kort ridse op:

4-6 forskellige hjælpere på en uge, nogle mere erfarne i faget end andre.

Weekendpersonalet ofte "uvidende" om min mors behov for hjælp til påklædning, isættelse af høreapparatet og armslynge. Dvs "hjælpen" spørger blot om morgenmedicinen er taget og går igen.

Utryghed og forvirring har betydet, at min mor f.eks.har nægtet at få det ugentlige bad, eller sagt at hun selv klarede tingene. Dette gennemskues ikke af skiftende/nye hjælpere.

Hjælperens manglende erfaring/indsigt har ved hjælp til varebestilling betydet levering af f.eks. : 2 hele liter mælk+ 2 kvartliters samt 2 store franskbrød på een gang, - mangel på pålæg - mangel på almindelige dagligdagsvarer mm.

Min mor er sågar blevet bruset over med koldt vand i badet, idet hjælperen mente, at det bare var et spørgsmål om tid, før vandet blev varmt. - og i øvrigt havde vedkommende "travlt". Mange ventede på hende.

Netop det, at hjemmehjælpen "har travlt og hurtigt skal ud af døren igen" er blevet et tiltagende problem, oveni de omskiftelige ansigter, og indimellem ukvalificerede hjælpere.

Der er heldigvis også erfarne, kvalificerede hjemmehjælpere, som også har indsigtsevne. Tak for dem.

Slutteligt en kedelig ende på denne beretning:

Når man har en demensdiagnose, tilknyttes man jo kommunens demensteam og skulle derved få tilsyn jævnt i løbet af et år. Dette tilbud er også gældende, som en slags støttefunktion for pårørende - min mor havde sidst besøg i august 2018!

Pga min mors nuværende habitus har jeg for nyligt selv kontaktet den tilknyttede person fra teamet.

Jeg blev i den forbindelse i øvrigt tilbudt 4 gratis samtaler hos psykologen, tilknyttet omsorgsafdelingen. Det tilbud er jeg glad for og har taget imod.