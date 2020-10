Debat: Ønsker alternativ til ruten langs Lyngby Sø

Vi finder som oplyst ved tidligere behandlinger af sagen, at der bør gennemføres et alternativ til ruten langs Lyngby Sø, hvor Allerødrutens etape 2 etableres ved at føre den fra Lyngby Hovedgade ad Rustenborgvej og den tidligere besluttede nye bro over Fæstningskanalen og videre ad den ligeledes tidligere besluttede særskilte sti langs vestsiden af Nordbanen forbi Lyngby station frem til Hollandsvej.