Send til din ven. X Artiklen: Debat: Øjebæen i Lyngbys centrum - part 2 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Øjebæen i Lyngbys centrum - part 2

Det Grønne Område - 28. august 2020 kl. 15:00 Af Ole Vedel, arkitekt og byplanlægger, Toftegærdet 13 A, Kgs. Lyngby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I uge 33 havde jeg et lille indlæg om byggeriet på Martinigrunden, Lyngby Hovedgade 63 m.fl.

Det har afstedkommet flere kommentarer på DGO's digitale avisudgave. Bl.a. har André Boas bemærket: "Dejligt at se Lyngby udvikler sig. Frem var også på et tidspunkt marker og åbent landskab, Sådan er det ..." og Jan Kozon skriver: "Men som beboer i et byområde set fra et gammelt byhus på Frem og Håbets Alle (!) MÅ man altså være forberedt på, at der på et tidspunkt KAN komme noget højere med skygge til følge".

Det kan de begge have fuldkommen ret i. Alle ting ændre sig jo med tiden, men den fysiske planlægning her i LTK bør jo tage højde for de værste misfostre - det er derfor der er et fagområde der hedder 'byplanlægning'. Jeg er personligt ikke modstander af, at der bygges nyt her i kommunen, tværtimod - men det bør ske med respekt for det bestående og med fokus på at skabe nye gode byrum, erhvervs- og boligområder, dvs. det overordnet plangrundlaget skal være på plads, inden byggematadorerne kører løs.

Et eksempel på hvordan den fysiske planlægning og udvikling i LTK udvikler sig, og hvordan plangrundlaget mange gange ikke er på plads i de byggeprojekter der gennemføres, er jo Martinigrunden.

Et af de fornemste formål i Planloven er, at borgerne skal inddrages i planlægningsarbejdet - dvs. borgerne skal have en klar fornemmelse af, hvad der kan bygges på nabogrunden via en vedtaget Kommuneplan og lokalplan. De retningslinjer er ikke overholdt her, fordi Kommunalbestyrelsen godkender lokalplan 249 for Martinigrunden (den 7. april 2016), som ikke overholder de rammer, de selv har vedtaget i den på det tidspunkt gældende Kommuneplan fra 2013. Rammerne/bebyggelsesprocenten ændres efterfølgende i den nye Kommuneplan 2017 så de svarer til det, som står i lokalplanen - man kan måske kalde det en efterfølgende lovliggørelse af Lokalplan 249. De nye rammer med en bebyggelsesprocent på 200 vedtages 21. dec. 2017 med ikrafttrædelse d. 18. jan. 2018.

Bebyggelsesprocenten var for området 110% (fastlagt i Kommuneplan 2013), inden man startede planlægningen. Det svarer stort set til at man kan bygge i 3 etager ud mod Hovedgaden og med friareal og parkering på terræn bag bygning.

Som borger må man kunne stole på, hvad der er besluttet i den gældende Kommuneplan. Man kan derfor ikke være forberedt på (som Jan skriver), at Byplanudvalget/Kommunalbestyrelsen pludselig ændrer planstrategi og bygger højere og tættere end det, kommunen selv har besluttet og formidlet via Kommuneplanen.

Og pas nu på - Kommunalbestyrelsen har luftet tanken om en helhedsplan for Lyngby Centrum. Helhedsplanen bliver sikkert flot med arkitektur i høj kvalitet, men hvordan bliver virkeligheden? Lad os få nogle planrammer (bebyggelsesprocenter, højder, friareal, parkering mv.) på plads, inden der vedtages nye lokalplaner. Personlig kan jeg ikke lide begrebet "Helhedsplaner" - man og især lægfolk får den opfattelse, at det er en plan med helhed i, dvs. der er taget højde for alt eller det meste. Men en helhedsplan er ikke et begreb der indgår i Planloven, og derfor er disse planer ikke lovbundne, men fremtræder ofte som en slags reklamefolder, der skal illustrere og sælge et projekt.

Jeg vil personligt være meget ked af at fx Lyngby Centrums kulturmiljø som købstadslignende by forsvinder, hvis ikke rammerne er på plads inden entreprenørerne kører løs.