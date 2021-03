Borrebakken mellem Parkkirkegården og Granåsen er en erosionsdal ned mod Mølleådalen. Kommunen driver med hjælp fra DN?s lokalforening dalstrøget som tidligere tiders overdrev, hvor hyrden i gamle dage passede landsbyens kvæg. Den nutidige drift understøtter og fremmer den biodiversitet, som er typisk for et overdrev. Græsset, der er rigt på urter, slås kun én gang om året, træerne bliver ikke beskåret eller opstammet og stierne er selvtrådte. Foto Per Stahlschmidt

Debat: Øget biodiversitet med omtanke

Det Grønne Område - 30. marts 2021 kl. 13:00 Af Per Stahlschmidt, landskabsarkitekt MDL, Finlandsvej 9B, Kgs. Lyngby Kontakt redaktionen

I Lyngby-Taarbæk Kommunes nye bæredygtighedsstrategi for 2020-2050, omtalt i Det Grønne Område 10. marts, er målet at øge biodiversiteten på alle kommunalt ejede grønne områder. Ifølge strategien skal "mindst 75 % (48 ha) af kommunes grønne områder, som ikke er beskyttet natur, udpeges som areal, hvor biodiversiteten har høj prioritet".

Høj biodiversitet er af mange grunde en god ting, men det forudsætter at det kvantitative mål ikke står alene, men samtænkes med et mål om kvalitet. Øget artsrigdom forøger kun kvaliteten af et grønt område, hvis arterne er forenelige med stedets økologi og kulturhistorie. At indføre gederams i Sophus Lunds Blomsterhave bag Irma på Hovedgaden eller rododendron i Åmosen ville - som grelle eksempler - øge biodiversiteten, men svække de to biotopers karakter.

Ved virkeliggørelse af bæredygtighedsstrategien er det også værd at kende den tradition parkforvaltningen i kommunen hviler på. Det er ordet biodiversitet der er nyt som politisk mål, ikke ordets indhold. Tidligere var programerklæringer for parkerne betegnelser som naturpræg og økologi, men hensigten, at øge naturindhold og naturoplevelse, og dermed biodiversiteten, var den samme. Og det er formål som har været indarbejdet i Lyngby Taarbæk kommune siden 1980-erne.

I juni 1989 uddelte foreningen af Danske Landskabsarkitekter (DL) sin parkpris til Lyngby-Tårbæk kommune. Borgmester Kai Aage Ørnskov og miljøminister Lone Dybkjær holdt taler, og DL's formand begrundede parkprisuddelingen. Han sagde bl.a. at man i Lyngby-Tårbæk kommune:

"... forbereder og giver nyt økologisk afbalanceret liv til parker, som tiden er løbet fra, og som har været udsat for slid, uden at se bort fra deres oprindelige kvalitet. Det gøres f.eks. i projektet gør parkerne til naturhaver«.

"... ved restaureringer og nyanlæg har fået fortid og nutid til at snakke sammen, og har opnået store resultater ved at satse på et natursyn, der henholdsvis bygger på vores lyst til at se det maleriske, forvildede, naturgivne, såvel som det smukke ved det veldyrkede, det velholdte, blomsterpragten og det gartnerisk korrekte. Ved at forfølge denne tvedeling i indsatsen, ved netop ikke at blande disse to modstridende synspunkter sammen, vil man opnå, at blomsterengene og det høje græs ikke opfattes som stadsgartnerens manglende indsats, og at de farvestrålende blomsterbede og de klippede træer ikke føles som angreb på eller utidig frisering af naturen.« (LANDSKAB 5 s 116 - 1989)

Man bliver aldrig færdig med at kunne forbedre kommunens grønne områder og øge deres biodiversitet og mulighed for naturoplevelser. Men udgangspunktet i Lyngby-Tårbæk kommune er højt, så derfor er opgaven at justere og fintune i stedet for at starte helt fra grunden. Det er i parcelhushaverne og etageboligområderne det for alvor kan gøre en forskel at øge biodiversiteten!

Ud over biodiversitet har bæredygtighedsstrategien et mål om at bevare de nuværende grønne arealer, idet man vil: "Sikre kommunens grønne værdier og enestående naturkvaliteter. Planlægningen skal sikre en fornuftig balance mellem det grønne og byudvikling. Det skal så vidt muligt undgås, at der inddrages nye grønne arealer til bebyggelse. Nybyggeri skal desuden vægtes i forhold til, hvor meget afledt belastning byggeriet har på den omkringliggende natur."

Det er en væsentlig pointe i strategien, at det har konsekvenser, hvis man bygger tæt på de grønne arealer. M.h.t. bevaring at arealerne er strategien temmelig uforpligtende: "Det skal så vidt muligt undgås"! For med kommunalbestyrelsens nuværende iver for byfortætning, kan man have sin tvivl om, i hvilket omfang det kan undgås at inddrage grønne arealer til bebyggelse. "En bid her og en bid der gør vel ikke den store forskel" kunne man frygte som reaktion, når kreative investorer møder op med byggeprojekter. For at skabe et værn mod en overdreven byfortætning ville det være betryggende at kommunen vedtog en plan med udpegning af de små og store grønne arealer, der permanent ønskes friholdt for bebyggelse. Så kunne Lyngby-Tårbæk vedblive at være en grøn kommune, og det ville fortælle potentielle investorer, at her nytter det ikke at komme med byggeprojekter.