Debat: Nyt og større plejecenter og flyt autistinstitutionen på statsskolen

Det Grønne Område - 04. marts 2021 kl. 15:00 Af Nils-Peter Astrupgaard, kandidat KV21, "Bydelenes Stemmer" Kontakt redaktionen

"Space management" - effektiv udnyttelse af lokaler til flere formål i forskellige tidsperioder kan effektivisere kommunens pladsbehov. Oplagte muligheder ligger ifm. skoler, institutioner og plejecentre flere steder i kommunen. Befolkningssammensætningen (demografien) ændrer sig hele tiden i forskellige bydele, hvorfor der til tider er behov for mere institutionsplads/skoler og til andre tider flere plejecenterpladser.

Hver bydel bør som udgangspunkt have egne plejecentre, så beboerne har nemt ved af få besøg fra deres netværk/familie i bydelen. I Lyngby Vest er plejecenter Gl. Lyngby Statsskole under afvikling på trods af, at en stor del af LTK's borgere bor i denne bydel. Derfor skal Gl. Lyngby Statsskole plejecenter i stedet for nedlæggelse - udvides - og det kan gøres ved i stedet at flytte autistinstitutionen, som ikke har nogen speciel tilknytning til bydelen og overdrage lokalerne til plejecenter og skole.

Demografi, plejecentre, børneinstitutioner og skoler:

Befolkningens alderssammensætning svinger konstant i de enkelte bydele og en intelligent "space management" vil kunne dække de svingende behov. Få steder i kommunen er så oplagte som netop Engelsborgområdet med institutioner og skole - en skole som for øjeblikket har pladsproblemer og kunne benytte nærmeste bygninger i autistinstitutionen for senere at kunne benyttes ifm. plejecenteret og/eller børneinstitutionen Svanen. Andre områder, som med lidt snilde kunne få samme muligheder, er f.eks. plejecenter Solgården og Virum skole. Her vil der dog være behov for at købe en bilforhandler ud, for at skabe den nødvendige sammenhæng samt eventuel plads til en daginstitution.

Gl. Lyngby Statsskole (GLS) Plejecenter, Engelsborgskolen samt institutioner

Som før nævnt er GLS en oplagt kandidat til fortsat plejecenter i synergi med de omliggende institutioner. Det vil imidlertid kræve, at autistinstitutionen - Bostedet Chr X Alle - flytter væk fra området, så i stedet for at etablere et nyt plejecenter i kommunen, bør der ses på at etablere en ny autistinstitution et andet sted i kommunen.

Uden at gå for meget i detaljen kunne autistinstitutionen meget sandsynligt placeres i østenden af byudviklingsområdet Firskovvej, hvorfra det hurtigt er muligt at nå de naturskønne områder ved Torsdals mose mv., når autisterne er ude at gå.

Tilbage står den mulige symbiose mellem plejecenter, Børnehuset Svanen, Sportsfaciliteter ved Engelsborghallen samt Engelsborgskolen. Her vil man i "grænseområderne" virkelig kunne udnytte "space management" modeller, så de lokale behov til enhver tid kan opfyldes.

Planlægningen af kommende plejecenter til løsning af forventede behov fra 2025 og fremefter er gået i gang. Kommunen bør se nærmere på "space management" fordele ved sammenkobling af bygningsmasse forskellige steder i kommunen - og i første omgang i Engelsborgområdet med de fordele, som et områdenært plejecenter vil have for en relativt stor del af LTK's borgere i området. Sameksistensen vil dog kræve, at kommunen flytter Bostedet Chr. X Alle til anden og sandsynligvis også bedre lokation for dette, idet bostedet ikke har speciel tilknytning til Engelsborgområdet/Lyngby Vest.

Om plejecenter mv. skal drives kommunalt eller i privat regi er afkoblet fra ovenstående. Det er en diskussion, som er oppe ifm. med nyt plejecenter.