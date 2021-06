Byggeriet af det ny tekniske gymnasium kun 18 meter fra Helsingørmotorvejen er i fuld gang. Foto: Jens Clemmensen

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Nyt gymnasium kun 18 meter fra motorvejen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Nyt gymnasium kun 18 meter fra motorvejen

Det Grønne Område - 05. juni 2021 kl. 11:45 Af Jens Clemmensen, Medlem af bestyrelsen i Bygningskultur Foreningen Kontakt redaktionen

Kommunens politikere mener tilsyneladende, at problemerne med trafikstøjen fra Helsingørmotorvejen skal løses af staten. Da det er statens vej må det også være staten, der skal løse problemerne, mener de, der ytrer sig.

Støjproblemer opstår jo, når støjfølsom bebyggelse som institutioner, skoler og boliger, specielt deres friarealer, er for tæt på støjkilden. Problemerne forsøges ofte løst med jordvolde, høje støjhegn og dæmpende asfalt - og det er jo godt. Men støjproblemer kan også bekæmpes ved planlægning - ved at udarbejde kommuneplaner og lokalplaner, der sikrer, at der er tilstrækkelig afstand til støjkilden.

Lyngby-Taarbæk Kommune har i sin planlægning udlagt arealer til støjfølsom bebyggelse langs Helsingørmotorvejen. Kommunen har, for at få penge i kassen og skabe "udvikling", været så forhippet på, at få solgt byggegrunde, at den i hastværk har "glemt" at tage højde for støjen.

Den ny boligbebyggelse på Trongårdens arealer på østsiden af motorvejen, er gemt bag støjskærme og disponeret så højere bebyggelse mod vest skal skærme den bagvedliggende lavere bebyggelses udearealer. Men støjberegninger viser, at det ikke er nok.

Det nybyggede tekniske gymnasium umiddelbart nord for, er i lokalplanen placeret kun 18 m fra motorvejen og er disponeret med åbne såkaldte "læringsterrasser" - udearealer på tagene udfor undervisningslokalerne, der vender ud mod den støjende motorvej. Gymnasiet skal i sig selv være støjskærm for boligbebyggelsen, men hvor der ikke er byggeri mod motorvejen er der ved at blive opført et 8 m højt støjhegn, der ligger og skygger mod vest.På vestsiden af motorvejen giver kommunens lokalplaner også mulighed for bebyggelse relativt tæt på vejen. Der er bygget en bilforretning - det sorte Ferrari hus, der nok godt kan tåle støjen, men lige nord for er der bygget et hotel. Hvor sjovt er det lige at bo direkte ud til en motorvej, selvom det måske kun er for en enkelt overnatning.

Helsingørmotorvejen har ligget der siden midt i 50'erne, så kommunen har selvfølgelig været klar over, at dens arealer langs vejen er støjramte. Var det ikke en idé at skrue lidt ned for bygge-grådigheden og i stedet gennem kommuneplan og lokalplaner at sikre at resten af kommunens grønne arealer kan forblive "grønne" - trods motorvejsstøj?

relaterede artikler

Støjskærm har ikke haft ønsket effekt 28. maj 2021 kl. 06:00

Støj: Hovedstadens kommuner og politikere må stå sammen 26. maj 2021 kl. 18:30

Debat: Vores trafikudspil vil beskytte mod støj 21. maj 2021 kl. 07:04