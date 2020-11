Send til din ven. X Artiklen: Debat: Nye Borgerliges entydige jagt på de muslimske foreninger skal ikke stå uimodsagt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Nye Borgerliges entydige jagt på de muslimske foreninger skal ikke stå uimodsagt

Det Grønne Område - 11. november 2020 kl. 09:18 Af Sigurd Agersnap, gruppeformand, SF Kontakt redaktionen

Nye Borgerliges usandheder om foreningerne i Lundtofte skal ikke stå uimodsagt.

Nogle gange bliver usandhederne så mange, at man kan blive i tvivl om, hvorvidt man orker og bør tage til modsvar. Sådan har jeg haft det med Nye Borgerliges gentagende indlæg om de tre frivillige muslimske foreninger i huset på S. Willumsensvej i Lundtofte. Den entydige jagt på de muslimske foreninger skal dog ikke stå uimodsagt. Vi skal behandle foreningerne her i kommunen ordentligt helt uagtet deltagernes religiøse baggrund. Arbejdet i frivillige foreninger er en gevinst for demokratiet. De skaber lokale fællesskaber og giver værdi i hverdagen for mange. I Lyngby-Taarbæk er vi så heldige, at vi har et utal af frivillige foreninger. Alt fra fodboldklubber til keramik-fællesskaber. Og loven er nu engang sådan at alle folkeoplysende foreninger kan søge tilskud hos kommunen og få stillet lokaler til rådighed, også foreningerne i Lundtofte.

Derfor gavner det ingen, når Nye Borgerlige bevidst vildleder i deres angreb på foreningerne i Lundtofte. Nej, foreningerne driver ikke moske. Når de lejer lokalerne til fredagsbøn, sker det på helt samme præmisser, som hvis en forening vil lave gudstjeneste i kommunens lokaler. Man betaler leje for lokalerne.

Dertil påstår Nye Borgerlige, at foreningerne underminerer demokratiet.

Til det er der bare at sige, at det er der ikke noget, som tyder på.

Foreningerne har været i kommunen i mange år, og mange borger har deltaget i arrangementer i huset på S. Willumsens vej.

Jeg har faktisk selv besøgt foreningerne i huset på S. Willumsens vej sammen med integrationsrådet. Det er ikke ordentligt at anklage foreningerne for at underminere demokratiet uden at fremlægge bevis for det.

Det er en tilgang til politik, som jeg synes vi gør bedst ved at lade Donald Trump have for sig selv.

Selvfølgelig skal ingen foreninger, som vil underminere demokratiet modtage tilskud, det er der simpelthen ikke politisk uenighed om. Der er derimod intet som tyder på, at det skulle være tilfældet.

Nye Borgerliges seneste fejlskud er, at det skulle være foreningernes skyld, at der er et stort vedligeholdelsesefterslæb på bygningen på S. Willumsens vej. Det er ikke tilfældet.

Det er kommunen, som ikke har haft afsat penge nok til at vedligeholde bygningen. Ligesom det er kommunens ansvar, at skoler, spejderhytter og andre foreningshuse er i ordentlig stand, er det også tilfældet med huset på S. Willumsens vej.

Foreningerne har ikke haft ansvaret for vedligeholdelsen.

Derfor bør vi som kommune også finde en ordentlig løsning for foreningerne, mens de skal være i andre lokaler. Integrationen kræver at vi mødes på kryds og tværs af skel og religiøse overbevisninger. Her løfter foreningerne en vigtig opgave, som vi skal støtte op om. Derfor skal Nye Borgerliges enøjede jagt på foreningerne ikke stå uimodsagt.

