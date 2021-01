Send til din ven. X Artiklen: Debat: Nye Borgerlige - lad være med at lyve Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Nye Borgerlige - lad være med at lyve

Det Grønne Område - 05. januar 2021 kl. 18:04 Af Niels Haxthausen, Folketingskandidat for SF, Lyngby Taarbæk Kontakt redaktionen

Hvis I vil lade være med at lyve om vores politik, skal jeg nok lade være med at fortælle sandheden om jeres.

Det er lettere at debattere, hvis man diskuterer mod standpunkter, som modparten ikke har. Det gør desværre bare debatten væsentlig dårligere, og os alle sammen noget dummere.

Derfor har jeg også overvejet, om jeg skulle gå til modsvar på det seneste indlæg fra Claus Bøgh Svenningsen (Nye Borgerlige) her i avisen. Indlægget er nemlig martret af direkte eller indirekte stråmænd om SF's politik. Men de skal ikke stå uimodsagt, og derfor vil jeg her gå dem igennem en for en:

1. Der kommer kun flere biler, hvis vi bliver ved med at bygge nyt.

Påstanden er forkert. Vejdirektoratets rapport for Københavns kommune viser en vækst på Lyngbyvejen og Hørsholmmotorvejen på 35-40% fra 2015 til 2035. Det flugter helt med prognosernes 70000 (30%) flere biler i 2030 end i 2020. Det skyldes at folk køber flere biler, kører mere rundt i dem, og at stadigvæk flere personer og virksomheder flytter til hovedstadsområdet. Og det skyldes at alternativerne ikke er gode nok. Derfor mener vi i SF, at vi er nødt til at investere massivt i den kollektive trafik og cykelstier, så vores veje ikke sander til.

2. SF vil forbyde folk at købe en bil.

Det er selvfølgelig forkert. SF vil investere mere i cykelstier og kollektiv transport, samt udbrede el-biler, el-ladestandere og delebilsordninger. SF vil udfase salget af de mest forurenende benzin- og dieselbiler, men SF har aldrig ville forbyde, at nogen købte en eller for den sags skyld ti nye biler.

3. Lokalpolitikerne fokuserer ikke på at få en velfungerende og harmonisk by.

En velfungerende, harmonisk og velholdt Kommune det vil vi jo alle sammen gerne have. Nogle gange er vi i lokalpolitik uenige om hvad det indebærer, men ingen arbejder jo for det modsatte.

Byggerierne i kommunen har givet udvikling, indtægter ved grundsalg og nye skatteydere. Nogle af dem har også givet kvalitetsløft - senest med BaseCamp i Sorgenfri - men der er er selvfølgeligt også byggerier, vi er mindre glade for. Derfor er der brug for politikere, som sætter kvalitative krav til byggerierne og deres samspil med omgivelserne, og ikke dem som lægger armene over kors og siger fuldt stop for alt nyt.

SF arbejder for mere kvalitet ind i nybyggeriet. En klar grøn omstilling af transportsektoren, at vi forbedrer forholdene for cyklister og for den offentlige trafik, og at vi finder måder at undgå. mere privat bilisme på vejene. Det kan kommunens vejnet ikke holde til.

Derfor kan mit budskab til Nye Borgerlige bedst opsummere ved at citere Lars Løkke Rasmussen: "Hvis I vil lade være med at lyve om vores politik, så skal jeg nok lade være med at fortælle sandheden om jeres."