Foto: Lars Schmidt

Debat: Ny viden om Sorgenfri

Det Grønne Område - 15. juli 2021 kl. 17:00 Af Ib Steen Olsen, Syrenvænget 29, Virum Kontakt redaktionen

Der kan siges meget positivt om Lyngby-Taarbæk Kommune og ledelsen af kommunen. Men når det gælder nye fysiske omgivelser og arkitektur, er det ikke kommunalbestyrelsens spidskompetence - for at sige det mildt. Det vidner de seneste par års diskussioner om nye byggerier om.

Et eksempel er byggeriet på Politigrunden i Sorgenfri. Her er nu bygget et par store kompakte bygninger, ikke meget forskellige fra den måde, som Nørrebro blev udbygget for omkring 100 år siden. Og til overflod kaster de en skygge over bebyggelsen på Virumgård.

Netop denne bebyggelse er til gengæld et eksempel på, at en tidligere kommunalbestyrelse engagerede sig i de fysiske omgivelser og ved omhu i planlægningen, brug af viden og tro på mulighederne for at præge nyt byggeri, fik skabt en spændende bebyggelse.

Et område, der sukker efter et tilsvarende engagement, er Sorgenfri Torv. På det seneste har kommunalbestyrelsen dog søgt at inddrage torvets mange interessenter i et samarbejde.

Og tak for det. Nu foreligger så, efter initiativ af netværket VoresSorgenfri, en folder, der på få sider giver viden om intensionerne bag torvet. En viden, der bør være oplagt at udnytte for alle interesserede med ønske om at fortsætte samarbejdet. Ejerne af torvet må gerne læse med.

Der kan være politikere, der mener, at det ikke har indbyggernes store interesse, hvordan kommunens byggerier ser ud, hvordan grønne arealer bliver behandlet eller hvordan trafikken planlægges afviklet.

De kan jo undgå emnet i det kommende valg til kommunalbestyrelsen. For andre politikere åbner valgkampen op for, at de kan fremlægge visioner for de fysiske omgivelser og arkitektur. Det bliver spændende at følge.

PS. Folderen kan fås gratis i Greens Boghandel, Sorgenfri Torv.