Debat: Nu haster aktivitetstilbud for ældre mere end før

Det Grønne Område - 17. februar 2021 kl. 13:30 Af Anne Grete Bülow, fmd., SF Lyngby-Taarbæk, Lyngbygårdsvej 102, Kgs. Lyngby Kontakt redaktionen

Skru op for aktivitetstilbud. Det haster med at komme i gang.

Social- og sundhedsudvalget er i gang med at analysere, hvorledes der kan udvikles aktivitetstilbud for ældre. Aktiviteter som er blevet udskudt grundet Corona.

Det er godt at kommunen arbejder med at styrke rammerne for kommunale og frivillige aktiviteter for ældre. Både rammerne for aktiviteter og selve aktiviteterne skal styrkes. Ligesom det skal sikres, at borgerne har kendskab til mulighederne og aktiviteterne skal gøres tilgængelige med ledsager- eller følgesvendsordninger og flexkørsel

Selvfølgelig er det vanskeligt i disse tider, hvor vi kun mødes virtuelt, men det haster endnu mere nu end før at igangsætte initiativer.

Mange ældre sidder isoleret og har fået begrænset deres omgangskreds, og vi bevæger os ikke så meget som hidindtil på grund af Corona. Især for ældre bliver det endnu vanskeligere at komme i gang igen. Derfor er det vigtigt, at der er innovative aktivitetstilbud, som forhåbentlig kan startes allerede om en måned - med behørige afstandskrav m.v.

Ligeledes er det væsentligt at have forskellige tilbud - ældre er ikke ens - og deres livsvilkår er ikke ensartede og både inddrage private og kommunale aktører.

Pt. er der lukket for mange aktiviteter pga. Corona, men ellers har der været venteliste med selvtræning, hvor det i stor udstrækning er frivillige, der står som trænere. Her kunne jeg forestille mig, at kommunen supplerede med træningsaktiviteter, således at der ikke er venteliste. Tillige er der Grøn Puls 65+. Det er et godt initiativ, som desværre er lukket ned pga. Corona.

Men alle de gode aktiviteter og tilbud hjælper ikke meget, hvis ikke borgerne bliver bekendt med tilbuddene. Hvordan kommer man ud med information til alle borgere, som det kunne være relevant for? Jeg forventer, at kommunen også arbejder med, hvordan man gør aktiviteterne tilgængelige og når ud til de borgere, som ikke er så opsøgende på nettet for at finde ud af, hvilke tilbud der findes.

Der må afsættes tilstrækkelige midler til forskellige aktiviteter for ældre. Det er selvfølgelig ikke gratis, men tager man de økonomiske briller på, vil det sandsynligvis på lang sigt være en fordel, at så mange borgere som muligt får mulighed for at holde sig i gang mentalt og fysisk.

