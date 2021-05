Foto: Lars Schmidt

Debat: Nepotismeanklage førte da til en forklaring

Det Grønne Område - 07. maj 2021 kl. 17:30 Af Hans Nielsen, Kastanievej 4B, Kgs. Lyngby, formand for Danmarks Naturfredningsforening i Lyngby-Taarbæk

DEBAT Hvor er det typisk, at magtfulde personer som kommunalbestyrelsesmedlemmer farer i blækhuset for at klage over, at de føler sig krænket, men ikke holder sig tilbage for selv at krænke borgerne. Men jeg synes ærligt talt ikke, at det er synd for magtfulde mennesker, at de også en gang imellem får lov til at smage deres egen medicin.

Sagen starter jo med, at hver eneste af Byplanudvalgets medlemmer nægter at forklare, hvorfor de i februar traf en helt uforståelig beslutning om udstykning af Borgevej 33, og dermed krænker borgernes ret til at få en forklaring på, hvorfor kommunen vil forringe Sorgenfrigårdkvarteret, der er et af kommunens mest grønne og værdifulde boligområder.

Mit brev til Byplanudvalget har fået oplysninger frem, som forklarer, hvorfor Byplanudvalget den 10. februar ikke nedlagde et § 14 forbud mod udstykning af Borgevej 33.

Byplanudvalgets begrundelse var, at kommunen ikke kan nå at få udarbejdet en lokalplan inden for det år, hvor § 14-forbuddet ville gælde - dvs. inden den 10. februar 2022.

Men hvor der er vilje, er der også en vej, men da der er kommunevalg til november, ønsker ingen af Byplanudvalgets medlemmer at få den lokalplansag ind i valgkampen.

Sagen er nemlig, at grundejerforeningen i en årrække har arbejdet på at få vedtaget en lokalplan for Sorgenfrigårdskvarteret, men at kommunen har stillet som betingelse, at grundejerforeningen aflyste alle de servitutter, der hidtil har givet foreningen indflydelse på byggeri i kvarteret.

Det har grundejerforeningen afvist, fordi den frygter, hvad kommunen vil anvende det tidligere plejehjem "Lykkens Gave" til.

Kommunen har nemlig overvejelser om at sælge det til bl.a. erhvervsformål, og det vil medføre øget trafik i kvarteret og anlæg af parkeringsanlæg i Mølleåfredningen, da der stort set ingen parkeringspladser er på "Lykkens Gave".

Så Byplanudvalget forringer det grønne på Borgevej for at kunne få mulighed for efter kommunevalget at sælge "Lykkens Gave" til et formål, der vil forringe de grønne værdier i Mølleådalen.

Det forklarer, hvorfor ingen i Byplanudvalget ville svare på, hvorfor de traf deres helt uforståelige beslutning om ikke at forhindre udstykning af Borgevej 33.