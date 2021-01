Debat: Nej til tvungen kommunal haveaffaldsordning

Det må være den enkelte husejers egen fri vilje, om han / hun vil være med i en kommunal haveaffaldsordning eller ej, og derfor skal en sådan ordning ikke være en del af en affalds-grundpakke men skal være et tilbud til en særskilt fastsat pris til de, der ønsker det.

Kommunen har på ingen måde hjemmel til at beslaglægge mit haveaffald og samtidig forlange, at jeg betaler via grundpakken, samt at jeg skal have en stor og aldeles uhåndterlig beholder stående, som jeg er ude af stand til at flytte rundt på.