Debat: Nej til store institutioner til 150 børn - byg til 50-60 børn

Det Grønne Område - 14. oktober 2021 kl. 15:00 Af Lars Bisgaard, spidskandidat KV21 (Lokallisten Vores kommune-LTK) Kontakt redaktionen

Lyngby-Taarbæk kommune står over for, at skulle bygge nye institutioner til børnene. De har overset, at der er flyttet nye borgere til kommunen, som også har børn. Problemet med pladsmangel var allerede på vej i Virum - Sorgenfri området, men nu er det også synligt for kommunalbestyrelsen, at der mangler i den øvrige del af kommunen.

Nu er der en kamp for at finde frie stykker jord til disse nye institutioner, hvilket er blevet et forstærket problem med udsalget af jord, som er sket de seneste år.

Men spørgsmålet er om der bygges nyt til de forkerte? Er det i virkeligheden ikke børnene vi skal bygge til?

Med det mener jeg: Hvad hvis medarbejderne hos PARK & VEJ (Baunegaard) på Nørregade i Bondebyen, får et nyt fælles kontor på Firskovvej 43, hvor der er god plads, og man samler det hele i en ny bygning?

Så ville Baunegaard kunne omformes til en børneinstitution med ca. 50-60 pladser. Plus man kunne få en udflytter stue med 12-15 børn i pavillonen i gården. Udflytter stuen kunne så holde til i idrætsbyen og Slotsparken.

Bygningen består af en hovedbygning og 2 stalde og som sagt en pavillon i gården. Her er en fantastisk stor have, som Park & Vej sjælden bruger til andet end frokostpauser og de 2 årlige firmafester. Ja haven er ikke velholdt, men tænker ikke det er det største problem, at bringe den up to date, og få en legeplads Tilsvarende med bygningen.

Lokallisten Vores kommune-LTK er imod de store institutioner til 150 børn, som der snakkes om i øjeblikket. 50-60 er, hvad vi hører fra lederne af børneinstitutionerne, som et passende antal, så man kan fastholde et sammenhold, nærvær og overblik.

Det er tid til at tænke ud af boksen og finde de bedste løsninger for børnene i vores kommune.