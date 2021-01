Seksplettet Køllesværmer, fotograferet i Lyngby i 2012. Foto: Lars Andersen

Debat: Nej til gift i Lyngby-Taarbæk

04. januar 2021
Af Niels Haxthausen, folketingskandidat for SF i Lyngby-Taarbæk

Vi savner insekternes summen, svirren og sommerfuglenes flagren. De er blevet væsentligt færre de seneste år. Miljøministeriets rapporter viser, at brugen af plantegifte går ud over mangfoldighed, blomstring og frøsætning - og dermed ud over insektbestanden.

Lyngby Taarbæk kommune har været langt fremme i kampen mod plantegifte - ikke siden 1988 har man brugt gift og pesticider i naturplejen i Lyngby-Taarbæk, og så sent som i foråret stemte en enig kommunalbestyrelse for SF og Enhedslistens forslag om at tilslutte sig Danmarks Naturfredningsforenings giftfri haver.

Men så - i Torsdags - gennemtrumfede de konservative og 2 løsgængere (de tidligere venstremedlemmer) - at man skulle bruge gift i kampen mod Japansk pileurt - i stedet for at bruge "mekanisk bekæmpelse". Man må spørge sig selv, hvad der er sket siden foråret, når nu Konservative mener, at når man skal spare lidt penge må man godt alligevel. Det sender det helt forkerte signal til alle haveejerne.

Når man vedtager principper, som ikke at bruge gift i naturen, så kan man ikke bare afvige fra princippet efter forgodtbefindende, når det er lettere eller billigere. Naturen skal ikke lide unødigt ved at vi bruger gift, når der findes andre metoder for at holde og pleje naturen. Det var man enige om i foråret, men nu er et snævert syn på den økonomiske bundlinje åbenbart blevet vigtigere for borgmesterens parti. Det er simpelthen for fattigt for en rig kommune, at lade naturen betale.

Det er et skridt i den helt forkerte retning - vi må håbe at de konservative får tænkt sig om og drejer om i tide -så vi kan leve op til slagordet som en grøn kommune - og gennem god naturpleje, vild med vilje i haverne og på kommunens arealer kan genopbygge insektbestanden.

Derfor siger vi i SF stadigvæk klart og tydeligt nej til at bruge gift på kommunens arealer.