Debat: Nej til boligblokke på Lyngby Stadion

Det Grønne Område - 28. april 2021 kl. 18:00 Af Inge Sandager, M-KB (løsgænger) Kontakt redaktionen

DEBAT Jeg har stor forståelse for, at de unge skal have nogen at se op til i sportens verden. Jeg har set min egen søn dyrke sine idoler inden for basket verdenen, hvor han selv har spillet på eliteplan i en nabokommune og i USA.

Derfor er det sympatisk, at nogen ønsker at have fodbold på højt niveau i Lyngby. Det må de hjertens gerne for min skyld.

Når der så kommer en sag, som i øvrigt er meget kompleks, der involverer at bygge boligblokke ind i kroppen af Nord og Syd tribunen (13.500m2) oveni det, der er bygget i forvejen, anlægge rækker af p-pladser, hvor Badeparken risikerer, at en række træer må lade livet til fordel for asfalt. Så stiller jeg skarpt på det materiale, jeg præsenteres for og går dybt.

Badeparken er en park. Skal vi til at lægge asfalt i vores parker? Nej tak. Heller ikke i randenderne og fælde træerne og derved amputere parken. Eller andre parker i kommunen for den sags skyld.

Kommunen vokser med 7000 borgere mod 2030, der er pres på de grønne arealer, der ikke er fredede. I min optik, er der derfor brug for Idrætbyen til at dyrke idræt og udfolde både udendørs- og indendørs- idrætsaktiviteter på for både eksisterende og nye borgere.

Stadion ligger i et i forvejen tæt bebygget boligområde. Boligblokkene passer ikke ind i de arealer, der er til rådighed. Lyngby Stadion ligger ikke på en brakmark direkte ud til en motorvej med let ind- og udkørsel, hvor der er fri mulighed for at bebygge, kloakere, støjsikre osv. Vores idrætsarealer kommer til at krympe. Det er klart, når man tager areal fra til bebyggelse, og der flytter i størrelsesordenen 300 nye borgere ind, med hvad dertil hører.

Når jeg afvejer sagen, sammenholdt med de omverdens faktorer, jeg har at forholde mig til, kan jeg ikke få ligningen til at gå op og derfor er jeg imod.