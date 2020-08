Send til din ven. X Artiklen: Debat: Nej tak til flere mastodont-byggerier Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Nej tak til flere mastodont-byggerier

Det Grønne Område - 25. august 2020 kl. 06:00 Af Claus Bøgh Svenningsen, spidskandidat, Nye Borgerlige

DEBAT Er det et succeskriterie for kommunalbestyrelsen at presse flest mulige borgere ind i kommunen? Og at der bygges højt og tæt? Det er det bestemt ikke for mig. Jeg ser i det hele taget ikke behovet - tværtimod.

Kommunalbestyrelsens byggeiver har for længst taget overhånd. Oversigten i Det Grønne Område fra den 12. august siger det hele. Her er kommunalbestyrelsens seneste 16 mastodont-byggerier oplistet en for en. Efter min mening er vi vidne til en meget trist afvikling (ikke udvikling) af vores kommune.

Før sommerferien kunne man læse, at kommunalbestyrelsen ændrede byggestrategi. Det skete nok som en reaktion på borgernes stadig stigende utilfredshed med de mange byggerier. Det blev kommunikeret ved, at man nu går fra "Grønt lys" til "Gult lys". For mig er det ikke nok med "Gult lys", vi har brug for "Rødt lys" og samtidigt skal "Fuld stop skiltet" hives frem.

Udvikling af kommunen bør ske med respekt for kommunens nuværende borgere og nuværende udtryk med lavt og spredt byggeri. Her har kommunalbestyrelsen svigtet. Kommunalbestyrelsen bør begrænse sin byggeiver og i stedet fokusere på, hvordan vi får en velfungerende, harmonisk og velholdt kommune.

Vi har ikke brug for flere firkantede kæmpe-byggerier. Byggerier som i øvrigt er bygget helt uden sammenspil og respekt for den eksisterende arkitektur og kommunens mange bevaringsværdige bygninger.

Jeg håber, at borgerne husker det til næste kommunalvalg. Udviklingen skal ikke gå i stå, men kommunen skal heller ikke gå i stykker!