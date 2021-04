Send til din ven. X Artiklen: Debat: Nationale test er ikke svaret for eleverne nu Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Nationale test er ikke svaret for eleverne nu

Det Grønne Område - 07. april 2021 kl. 14:00 Af Niels Haxthausen, kandidat for SF, KV21 og til folketinget, Kongeven 92, Kgs. Lyngby

Der er forskel på de konservative og SF.

Når de store skolebørn møder i skolen igen, så vil de blive mødt med krav om nationale tests. Tests som er dømt ude af forskerne som ubrugelige som tilbagemelding til den enkelte. I SF syntes vi, det er det sidste, der er brug for nu. Ovenpå måneders manglende klassesamvær og afstand mellem lærer og elev skal fokus være på trivsel og samvær.

Sidste år blev det nationalt besluttet dels at lade dem afløse af noget bedre, og dels lade kommunerne vælge dem fra - en mulighed Lyngby Taarbæk benyttede sig af.

I år har regeringen insisteret på testene - på trods af protester fra mange kommuner. Lyngby Taarbæk var ikke med. En del af forklaringen var at man var for sent ude - ærgerligt.

Men i en dialog i gruppen "bedre børneliv" forsvarer den konservative gruppeformand Richard Sandbæk testene: "der er behov for at teste hvor børnene rent læringsmæssigt er henne" - og "mange børn ... synes det er sjovt". Der er muligvis børn der syntes det er sjovt. Men der er også mange der har brug for alt andet end at blive målt og vejet lige netop nu.

Der er brug for at få genetableret samværet og trygheden i skolen og at lærerne finder du af hvad den enkeltes behov er - både læringsmæssigt og socialt. Det er netop det testene IKKE kan. I bedste fald er de en distraktion - i værste fald en snubletråd.

Vi er gode til er gode til at finde en fælles vej i kommunalbestyrelsen. Men der er også forskelle. Det gælder både krav og frihedsgrader. I SF vil vi blive ved med at kæmpe for en rummelig skole med fokus på det enkelte barns behov, og på både trivsel og læring.