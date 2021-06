Send til din ven. X Artiklen: Debat: Næste sommer findes ikke, når du er ung Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Næste sommer findes ikke, når du er ung

Det Grønne Område - 30. juni 2021 kl. 15:30 Af Thomas Frederiksen, spidskandidat KV21 (LA) Kontakt redaktionen

Gymnasieaftalen er så ringe, at den forhåbentlig ikke får en lang levetid. Det hjælper bare ikke jer unge mennesker, som nu skal betale prisen for en fejlslagen integration, og rammes af en planøkonomisk tsunami.

Aftalen betyder, at mange flere af jer kommende studenter vil opleve, at døren til ønskegymnasiet er lukket for jer. I dag sker det for 5 % af jer unge i Lyngby-Taarbæk der vil den gymnasiale vej. Med den nye aftale vil det være tilfældet for 20 % af jer! (DGO: 16.06.2021: 5). Samles I 4 kommende studenter fra Lyngby-Taarbæk, vil en af jer statistisk set ikke komme ind på det ønskede gymnasium, og mange af jer vil formentlig opleve en øget transporttid. Og det sker alt sammen fordi et flertal på Christiansborg vil fordele jer med udgangspunkt i jeres forældres indkomst. Rendyrket socialisme.

Men regeringen og dens socialistiske støttepartier har som bekendt ikke flertal alene. De følger hver i sær deres, mere eller mindre, ideologiske planøkonomiske tilgang, men hvordan kan Det Radikale Venstre - et erklæret socialliberalt parti - dog stemme for en aftale der underminerer det frie valg i uddannelse? Hvordan kan Kristendemokraterne? og hvorfor insistere Dansk Folkeparti ikke på, at I unge ikke skal betale prisen for en fejlslagen integration?

Prisen for størst hykleri går i dette tilfælde til De Radikale, der ellers gerne slår sig op på frihed i uddannelse. I forbindelse med en anden uddannelsespolitisk vedtagelse i december 2018 skrev Sofie Carsten Nielsen (SCN) under overskriften "Mere frihed til de studerende!" at:

"De idéer, vi nu får realiseret, er radikal politik. Det er frihed til de studerende. Det er politik, der byder på fremskridt og frihed og fleksibilitet."

Alle superlativerne kan nu byttes ud med deres modpol. God uddannelse sker netop - det havde 2018-versionen af SCN ret i - med udgangspunkt i fremskridt, frihed og fleksibilitet, og ingen af delene sker ved, at lade jer unge mennesker betale for årtiers fejlslagen integration.

En fejlslagen integration som De Radikale i øvrigt har et stort medansvar for.