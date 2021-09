Debat: Naboer må sikres mod støj og trafik

Ved ombygning af det nye Lyngby Stadion er der forslag om at tilgodese naboerne med støjskærme, der bringer støjen ned på maks. 45 dB på hverdage indtil kl. 18 og på 40 dB efter kl. 18 og i weekenden for de nærmeste naboer. Beregninger for Lundtofte-anlægget ligger oppe på omkring 53 dB for naboerne - vel at mærke også tidlig morgen og sen aften. Dette er jo teoretiske beregninger, og uagtet tal, så bør man fra kommunens side sørge for rimelige forhold for beboerne i kommunen. I praksis oplever cirka 50 husstande omkring anlægget en så massiv støjforurening fra tidlig morgen til sen aften, at det opleves stressende og uden mulighed for at finde ro i eget hjem - hverken ude eller inde.