Debat: Når pædagogik bliver magisk - og hvad det kræver

Det Grønne Område - 02. november 2020 kl. 10:00 Kontakt redaktionen

Mette Hoby Andersen, leder, Center for Uddannelse og Pædagogik, Spurvehuset Ledelse

Pædagogik er magisk, når det hele spiller sammen.

Det er den sidste torsdag i april. Dagen i dag er stor i vores dagtilbud. Det er i dag, de kommende SFObørn skal fremvise deres store Cirkusforestilling for forældre og resten af børnene i huset.

Børnenes øjne lyser af begejstring, nervøsitet og glæde, da de står klar bag scenetæppet.

Jeg står imellem tilskuerne, de forventningsfulde forældre og er mindst lige, så spændt som børnene. "går det nu godt?", "kommer alle børn igennem dagen?", tænker jeg.

Musikken går i gang og første nummer er tryllekunstnerne. 2 børn kommer ind med høj hat og fine jakker på. De siger højt i kor: "Nu skal I se, at vi kan trylle vores vilde dyr væk." 2 børn forklædt som tiger og leopard hopper op på et bord og 2 pædagoger hjælper med at holde et tæppe foran. "Hokus Pokus" råber de 2 tryllekunstnere i kor. Tæppet går ned og væk er dyrene! Begejstringen hos publikum er stor og de 2 tryllekunstnere står stolt og smiler og bukker, mens tilskuerne begejstret klapper alt hvad de kan!

Spændingen er udløst, nummeret er slut og de 2 tryllekunstnere bliver klappet ud af manegen!

Pyha, jeg ånder lettet op på børnenes vegne og føler en varme af stolthed strømme igennem mig. Ved hvordan hvert barn de sidste 3 uger har kæmpet med hver deres udfordring i at skulle træde ind i manegen. Pædagogerne har arbejdet seriøst og fagligt med at hjælpe børnene til, at komme af med deres frygt for ikke at kunne huske deres replikker eller lyst til at deltage. Det har krævet hårdt arbejde og mange faglige refleksioner og mange formiddage og eftermiddage. Hvor pædagogerne på allerfineste vis hele tiden har arbejdet med forskellige tilgange til børnene. Nogen har haft brug for:

o Den lille læringsmæssige udfordring

o Det trygge kram og det at mærke at andre tror på en

o At øve sine replikker og få støtte til at få ordene frem

o At øve sin motorik, så man kunne gå på linen og fået oplevelsen af at kunne noget nyt og mestre det

At lykkedes med et sådan forløb kræver, at pædagogerne har:

o tid til fordybelse med børnene

o mulighed for at dele børnene op i mindre grupper

o tid til planlægning, refleksion og evaluering. Refleksioner der skal afdække, hvor det enkelte barn er i sin udvikling og gøre det klart, hvor det er muligt at udfordre og hvor det er nødvendigt at støtte!

For så kan de i højere grad understøtte børnenes muligheder for opnå god trivsel, udvikling og læring!