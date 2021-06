Arkivfoto

Debat: Musikskolen på vej mod lysere tider

Det Grønne Område - 03. juni 2021 kl. 20:30 Af Birgitte Dolevert Larsen, bestyrelsesformand, i Lyngby-Taarbæk Musik- og Billedskole Kontakt redaktionen

Vi glæder os i Musik- og Billedskolen! Måske ikke den mest brugte sætning i øjeblikket, da forventninger i disse coronatider er noget, vi har lært hurtigt kan ændre sig. Men heldigvis ser det ud til, at vi nu går mod lysere tider.

I Musik- og Billedskolen tør vi dog godt glæde os allerede nu. Efter alt for mange måneder med onlineundervisning, har vi endelig fået lov til at undervise med fysisk fremmøde for alle eleverne. Har man virkelig kunnet undervise online i musik? Ja, til en vis grad, men det fysiske fremmøde er en nødvendighed for at optimere den individuelle undervisning, for at kunne etablere sammenspil og for at skabe sammenhold og sociale relationer.

Vi tør også glæde os, fordi vi nu er snublende tæt på en beslutning om Musikskolens fremtidige bygning. Vi er glade for den store opbakning, vi kan mærke fra alle niveauer, hvor man har anerkendt, prioriteret og supporteret behovet for at finde en god og fremtidssikret løsning på Musikskolens lokaleudfordringer. Alle som én, der har været aktive i processen, skal have en stor tak for indsatsen. Tak til lærerne, der inspirerer og udvikler vores børn og unge indenfor musikken og billedkunsten og til administrationen, der igen og igen har genhuset Musikskolens aktiviteter - ikke mindst da Ny Lyngbygaard måtte lukkes i foråret 2019 grundet skimmelsvamp. Tak til eleverne, der har så stor en dedikation til musikken og deres instrument, at de har holdt fast og også tak til vores "søsterinstitution" Hovedbiblioteket, der nu midlertidigt huser to af vores orkestre.

Vi ser frem til, at der findes en god og varig løsning for Musikskolen til gavn for vores dejlige kommune.

På vegne af forældrerepræsentanterne i Lyngby-Taarbæk Musik- og Billedskoles bestyrelse.