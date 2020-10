Send til din ven. X Artiklen: Debat: Moskeen skal ikke flyttes - den skal lukkes! Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Moskeen skal ikke flyttes - den skal lukkes!

Det Grønne Område - 16. oktober 2020 kl. 10:30 Af Claus Bøgh Svenningsen og Anette Skafte, Nye Borgerlige Kontakt redaktionen

Moskeen på S. Willumsens vej skal ikke flyttes. Den skal lukkes.

Det er ikke en kommunal kerneopgave at drive moske og koranskole i Lyngby-Taarbæk - tværtimod.

Kommunen har i henved 40 år stillet ejendommen på S. Willumsens Vej 12A til rådighed for 3 indvandrerforeninger og ydet §18 støtte til "folkeoplysende aktiviteter", hvor hovedaktiviteten i moskeen er fredagsbøn og koranskole, hvilket bliver bekræftet ved en enkelt søgning af "moske i Lyngby" på Google.

Moskeen og dens aktiviteter har i mange år været til stor gene for beboerne på den lukkede villavej i Lundtofte, hvilket der igennem årene utallige gange er klaget over til kommunen.

Nogle af de gener beboerne igennem mange år har måtte leve med er bl.a. tung trafik ved fredagsbøn, bil-kaos med +100 personer, spærrede indkørsler. Store mængder mennesker under ramadan med støj til langt ud på natten. Børn finder det utrygt at komme hjem fra skole fredag, hvor mange mennesker står i grupper samt massiv trafik, daglig bøn starter ved 05.45-tiden, on and off i løbet af dagen til omkring kl. 01.00.

Utrygskabende "Natlig aktivitet" - også hverdagsnætter med taxi`er holdende med tændt lys og motor og grupper af mænd hænger ud både ude og inde.

Koranundervisning søndage for børn 10.00 - 13.00. Tung trafik ved aflevering og afhentning, der ikke går stille for sig.

Generelt efterlader de mange dagligt besøgende desværre også spor af deres besøg i form af tømte askebægre m.m. på fortov skrald, madrester som tiltrækker rotter samt ødelagte fliser og fortov.

Aktuelt har forvaltningen i forbindelse med udarbejdelsen af en tilstandsrapport opgjort, at der for huset er et renoveringsbehov for 3,5 - 4 mio. kr. på trods af årlige drifts og vedligeholdelsesudgifter på langt over 200.000 kr.

Da der ikke er afsat budget til renoveringen, foreslår forvaltningen at lukke huset permanent for de tre indvandreforeninger, og er i dialog med brugerne af S. Willumsens Vej om at få flyttet aktiviteterne til andre kommunale lokaler.

Nu skal det stoppe!

Vi finder det uanstændigt, at man fra kommunens side har ladet den ellers flotte røde murstensvilla forfalde, man burde i stedet have udvist rettidig omhu og solgt villaen på det private ejendomsmarked. Kommunekassen er også gået glip af manglende grundskyld, som ellers ville være blevet betalt af en privathusejer.

I Nye Borgerlige kan vi ikke støtte at kommunale bygninger og dermed borgernes penge bliver brugt til islamiske religiøse formål og til koranskole. Islam hører til i privaten og ikke i kommunale bygninger. Det samme budskab ligger implicit i grundlovens § 67 og 68.

Vi foreslår derfor, at man sælger huset på det private ejendomsmarked og stopper med at anvende kommunale lokaler til at udbrede islam. Pengene som spares kan bruges på bedre service til glæde for alle borgerne i kommunen eller sendes tilbage i borgernes egne lommer.