Send til din ven. X Artiklen: Debat: Minimumsnormering eller kaos Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Minimumsnormering eller kaos

Det Grønne Område - 07. april 2021 kl. 06:00 Af Lars Bisgaard, spidskandidat for VORES kommune-LTK Kontakt redaktionen

DEBAT VORES kommune-LTK ønsker at indføre minimumsnormering delvist i børneinstitutionerne nu, som en indslusningsfase frem mod fuld normering i 2024.

Delvist betyder, at der i åbningstidens spidsbelastningsperiode fra ca. 7:45 til 15:30, vil være minimum 1 uddannede pædagog per 3 børn i den enkelte vuggestue og 1 per 6 børn i hver børnehave.

Flere af omegnskommunerne har allerede indført minimumsnormeringen, så det er bare med at komme i gang, hvis vi ikke skal stå i en håbløs ansættelsessituation frem mod 2024, og vikarudgifterne begynder at løbe løbsk.

Grundene er ret åbenlyse.

Folketinget er på vej med en lov, der tilsiger at alle kommuner i Danmark skal indføre minimumsnormering i 2024, hvilket vil betyde, at der vil blive en kamp om at få de bedste medarbejder. Der er, og vil være mangel på pædagoger, i det hele taget at få uddannet medarbejdere nok. Her er det ikke nok, at forsøge at dække sig ind med nyudklækket studenter.

Hvor skal disse pædagoger så komme fra?

Ikke fra Lyngby Taarbæk, da de løngrupper ikke har råd til at bo her eller i det hele taget kan finde en bolig i kommunen til fornuftige penge. Der er ifølge Borgmesteren, mangel på billige lejeboliger i LTK, og det vil få konsekvenser for servicepersonalet.

Dermed skal de komme langvejs fra. Og hvorfor skulle de så det? Deres egen kommune kan jo tilbyde dem det samme job til samme løn. Jeg ved, at vi har søde børn i Lyngby-Taarbæk, men er de søde nok til at tiltrække personale langt fra?

Vi kigger ind i samme problem med SOSU-medarbejderne og hjemmehjælpen m.m.

Så forslaget fra VORES kommune-LTK er todelt og ser således ud:

1/ Indfører delvis minimumsnormering nu, i spidsbelastningsperioden, som en indkørselsfase mod minimumsnormering i den fulde åbningsperiode.

2/ LTK skal bygge og drive billige lejeboliger, reserveret til pædagoger (+ SOSU og plejehjemspersonale).

Hvis vi kan tilbyde de nyuddannede pædagoger en bolig og et arbejde, er der større chance for, at vi kan tiltrække de bedste og i det hele taget nok, medarbejdere. Tilsvarende vil det blive lettere at fastholde personalet, hvis de bor i kommunen.

Endvidere foreslår vi, at mindre grupper bliver en fast del af institutionsmiljøet i LTK. Det har under coronaperioden vist sig, at mindre grupper giver mindre sygdom og færre konflikter blandt børnene.

Dermed bedre trivsel for både børn og personale. Mindre sygdom og bedre trivsel blandt personalet er jo som bekendt lig med besparelse på vikarkontoen. Det vil være fjollet, ikke at gøre brug af denne erfaring.

Så at indføre minimumsnormeringer nu, er bedre trivsel og god økonomisk børnepolitik.