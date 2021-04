Se billedserie Foto: Lars Schmidt

Debat: Mine oplevelser som kommunalpolitiker

Det Grønne Område - 22. april 2021 kl. 22:00 Af Richard Sandbæk, M-KB (K) Kontakt redaktionen

I disse tider hvor alle partier laver kandidatlister til det kommende kommunalvalg, så kan jeg kun opfordre alle til at glæde sig til opgaven, og ,ja, vi får tit borgere i telefonen og via e-mails, som ikke er tilfredse med beslutninger eller kommer med konstruktive forslag til en sag, og det gode er, at man altid lærer noget, også selv om man som udgangspunkt er uenig.

Det sker også, at man ud af det blå bliver ringet op, fordi vores medborgere har haft gode oplevelser.

Der var et opkald, hvor en borger blot ønskede at sige, hvor imponeret vedkommende var over kommunens hurtige reaktion på en hjemkomst fra hospitalet, hvor kommunen dagen efter stillede med en fysioterapeut.

Der var et andet opkald, hvor borgeren bare ville rose kommunen for lynhurtig at træffe en beslutning om et hjælpeværktøj, som var blevet anbefalet af hospitalet, og dagen efter i e-boksen lå der en bekræftelse fra kommunen.

Der var et 3.opkald dennegang med ros til hjemmeplejen for den måde, hjemmeplejen havde ageret overfor en borger.

Da jeg var frivillig til den store vaccinationsdag den 12. marts, var der også ros til kommunens medarbejdere for den gode information og behandling.

Alt dette sammen med en velfungerende kommunalbestyrelse under ledelse af vores dygtige borgmester giver konstant fornyet energi, og man skal som kommunalpolitikker og kandidat altid huske, at det er oftere, at "bægeret er halvt fuldt" end halvt tomt.