Artiklen: Debat: Michael Bundesen fortjener at blive hædret

Debat: Michael Bundesen fortjener at blive hædret

Hr. Bundesen blev født og gik i folkeskole i Taarbæk, derfor tænker jeg, at kommunen skulle ære ham ved at få navngivet en plads eller rejst et monument. Det kunne være borgerne havde nogle gode forslag, som Det Grønne Område kunne følge op på og kommunalbestyrelsen efterfølgende kunne tage til sig. Finansiering kan eventuelt ske ved donationer.