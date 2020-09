Debat: Mere politi og vagtværn i Lundtofteparken, så borgerne kan føle sig trygge

Jeg kan ikke lade være med at blive både vred og irriteret, når man så igen får en vild søforklaring om at det nok er et "uheld", "selvantændt" eller "forsikringssvindel" det er ganske enkelt ikke det Danmark jeg kender, og ikke en udvikling nogen af os ønsker, ingen af os ønsker at ende i svenske tilstande. Jeg synes faktisk det er lidt naivt, hvis man går med en eller anden drøm og et glansbillede lignende billede af at Lundtofteparken er uden problemer i form af hash- og narko salg, bandeterritorie og folk uden de store bekymringer om sine naboer og medmennesker. En ting er helt sikkert, der skal tages hånd om den utryghed som det giver beboerne i Lundtofteparken, og vi skal tage denne bekymrende udvikling alvorligt. Der er tiltag så som "trygheds vandring" en gang om ugen... en gruppe bestående af et par beboere, en fra SSP og til tider vores lokale politi betjent som går en tur rundt i området fra først på aftenen og et par timer... Et godt initiativ, som selvfølgelig kan give et signal til børn og unge, at der er fokus på dem. Men undskyld mig, jeg tror desværre ikke det er nok at tale lidt med børn og unge teenagere som de måske møder på deres vej.