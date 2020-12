©PHOTOPQR/PRESSE OCEAN/ARNAUD JAFFRE. RAYMONDE MAURICE A LA MAISON DE RETRAITE DU BOIS HERC A CHANTENAY (NANTES). ILLUSTRATION Foto: ARNAUD JAFFRE/PHOTOPQR/LE COURRIER DE L'OUEST

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Mere frit valg for de ældre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Mere frit valg for de ældre

Det Grønne Område - 08. december 2020 kl. 16:00 Af Thomas Frederiksen, spidskandidat, LA Lyngby-Taarbæk Kontakt redaktionen

DEBAT "I Ældre Sagen hører vi jævnligt, at det private hjemmehjælpsfirma, som vores ældre har mulighed for at vælge i stedet for den kommunale service, er langt bedre. Det gælder påpasselighed. Det gælder omgangstone." (Poul Andersen, fmd., Ældre Sagen i Lyngby-Taarbæk, DGO: 11.11: 12)

Det er godt at kommunens ældre har mulighed for, at vælge et privat hjemmehjælpsfirma når den kommunale af slagsen svigter. Faktisk bør vi have meget mere af den slags, og kommunen bør i så høj grad som muligt tilstræbe de gode effekter der opnås ved (mere fri) konkurrence mellem forskellige aktører.

Aktører der byder sig til, og hvor eksempelvis de ældre kan vælge til og fra. En særlig vigtig faktor er netop muligheden for, at stemme med fødderne når den leverede ydelse ikke lever op til forventningerne. Det bør tilstræbes iht. alle de kommunale kerneydelser, og den seneste tids debat om niveauet i ældreplejen - med flere hjerteskærende eksempler på omsorgssvigt - viser igen at kommunale one size fits all tilbud ikke levere den service de ældre har krav på.

Det planøkonomiske alternativ til mere konkurrence er, at området skal tilføres flere penge, men i 2019 er der kun 3 kommuner - København, Brøndby og Rødovre - der bruger mere end Lyngby-Taarbæk pr. 67+-årig (noegletal.dk). Enten står det meget skidt til med serviceniveauet i de 94 kommuner i landet der bruger mindre end Lyngby-Taarbæk, eller også er der noget andet på spil end blot at området samlet set mangler penge.

Lad os udnytte de gode mekanismer som konkurrence skaber. Hvor gode aktører belønnes, dårlige straffes, og hvor der samlet set er mere frit valg for dem der har behov for ydelserne.