young woman on bed late at night texting using mobile phone sleepy and tired in internet Foto: F8studio - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Mens MeToo og corona-debatter løber over skærmen, drukner vores klode i plastik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Mens MeToo og corona-debatter løber over skærmen, drukner vores klode i plastik

Det Grønne Område - 05. december 2020 kl. 13:30 Af Emilie Duhn Kruse, 2e, Virum Gymnasium Kontakt redaktionen

Har du også travlt med at sidde og trille tommelfingre over skærmen?

Jeg er træt af, at hver gang jeg surfer på nettet, tænder mit fjernsyn - åbner et nyhedsmedie, er det eneste der for tiden er at finde overfladiske problemer, der burde diskuteres bag lukkede døre.

Hvad blev der af mit koralrev? Siden hvornår er en hånd på et lår blevet et mere væsentligt problem end vores hjem? Vores ståsted.

Jeg er træt af at høre om, hvad min generation kunne gøre bedre. Hvad med dig selv? Hvad blev der af fortaleren for koalaerne, fiskene og skildpadderne?

Mens MeToo og Covid-19 debatter løber over skærmen, drukner vores klode i plastik.

Men det er tilsyneladende et fortrængt problem blandt de aktuelle overdiskuterede emner.

Hver dag bliver der i gennemsnit produceret over 820.000 tons plastik. Og meget af dette ender i naturen. Det har store konsekvenser for dyrelivet både på land og i havet.

Også koraler ødelægges af de store mængder flydende plastik. Kan det her virkelig være rigtigt? Forskere mener, at der vil være mere plastik end fisk i havene om 20 år. Hvad i alverden sker der. Kan det være sandt, at vi mennesker selv skal udrydde det eneste sted vi har sammen, nemlig jorden?

Fordi vi ikke kan benytte mere bæredygtige midler end plastik, bliver det fortsat produceret i stor stil over hele verdenen. Og vil fortsat være et truende problem.

Fordi vi ikke kan benytte plastikken fornuftigt og ansvarligt, dræber vi planeten. DU er med til at ødelægge vores hjem.

Fordi vi er for dovne, for ligeglade, for korttænkende, destruerer vi levestedet for millioner af dyreliv. Vi ødelægger deres levested- ikke kun vores eget.

Så hvorfor søren skal jeg fyldes med viden om en hånd på et lår, når mit hjem er et blink fra at leve under en brændende himmel?

Hvis vi hver især sætter det altafgørende sekund af til at tænke os om, hvad kan det så ikke gøre af forskel? Der er så mange muligheder, og det kræver så lidt af os. Men det gør en verden til forskel.

Du er nødt til at stoppe med at tænke, at din indsats ikke ville gøre en forskel i det store billede.

Det gør den, og vi er nødt til at lægge pres på politikkerne for at træffe nogle mere bæredygtige beslutninger. Vi skal være ambitiøse, hvad angår klimapolitik.

Du, jeg og de må tage sig sammen og lade være med at tro vi opnår et klimavenligt land, hvis ingen ændrer adfærd. Lad os stå sammen og sikre os en lysere fremtid. Hvis ikke for din egen skyld, så for dine efterkommeres.