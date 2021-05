Debat: Men det lyder nu af grøftegravning, når Konservative søger enighed med Venstre

Det var en dejlig overskrift over Richard Sandbæks indlæg i det grønne område den 5. Maj: Eftertænksomhed, ikke grøftegravning.

Seriøs, eftertænksom politik, med brede aftale hen over midten, det er det vi efterstræber - og langt hen ad vejen også værdsætter i den nuværende kommunalbestyrelse. Det tidligere indlæg var det netop en ros af det nuværende samarbejde - og en bekymring for udsigten til en ændring.

Richard kommer med en række gode eksempler på samarbejdet, og et godt billede af en samlet kommunalbestyrelse. Men samme Richard Sandbæk, der jo er gruppeformand for de Konservative, udtrykte selv det modsatte på facebook: "I øvrigt enig med Venstre's spidskandidat - det ville være endnu bedre hvis Konservative, Venstre og andre borgerlige partier har et absolut flertal. Det vil yderligere reducere indflydelsen fra SF, S og radikale.