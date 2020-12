Debat: Meget negativt og ukonstruktivt om letbanen

Det er vigtigt for mig, når jeg har svært ved at forlade egen matrikel på grund af arbejdet, eller skal udstå monotone bankelyde i timevis etc.

Redaktionen:

For at få belyst et heftigt debatteret emne fra en vinkel, det sjældent belyses fra, og for på den måde at forsøge at skabe lidt ligevægt i debatten, fraviger redaktionen i dette tilfældet princippet om, at læserbreve skal indeholde skribentens adresse.