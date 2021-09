Debat: Medvind på cykelstierne - uden for mange huller

Vi har kontaktet Cyklistforbundets lokalafdeling for at få deres input, og Formand Niels Wellendorf udtrykker stor tilfredshed med SF's udspil. "Det er noget af det, vi har arbejdet for i rigtig mange år, men som hele tiden rykkes ud i tid på grund af alt for få penge i budgetterne." siger formanden, Niels Wellendorf.

SF foreslår at midler til cykelstierne opprioriteres med i alt 20 mio. over de næste 4 år. Som SF's formand for Teknik og Miljøudvalget, Sigurd Agersnap, siger: "Vi sikrer kun gode trafikale forhold i Lyngby i fremtiden ved at få flere til at tage den kollektive transport eller hoppe op på cyklen. Samtidig kan vi se, at der er overskud af parkeringspladser. Derfor for mener jeg, at vi hellere skal bruge pengene på forholdene for cyklister end at lave endnu flere parkeringspladser."