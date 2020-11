Modelfoto: Adobestock Foto: Rawpixel.com - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Med valg i sigte stiller politikerne først nu spørgsmål til ældreområdet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Med valg i sigte stiller politikerne først nu spørgsmål til ældreområdet

Det Grønne Område - 29. november 2020 kl. 15:00 Af Anette Skafte, Nye Borgerlige Kontakt redaktionen

64 millioner til eksterne vikarer undergraver økonomien i ældreplejen - så nej, I har ikke gjort det godt nok.

Ældresagen og Seniorrådet er stærkt kritiske over udviklingen i den kommunale service på ældreområdet. Man oplever, at kvaliteten er faldende, og at personalet mangler tid til at udføre opgaverne. De siddende politikere står nu i kø ved håndvasken, med bortforklaringer og fine ord.

Efter der har været stilhed de sidste tre år og et valg i sigte, stiller bl.a. social- og sundhedsformanden Bodil Kornbæk i et læserbrev først nu spørgsmål til området.

Jeg citerer: 'Gør vi det 'godt nok' -"Hvordan er det kommet så vidt? Vi er over de senere år blevet så gode til at skære ind til benet på ældreplejen, som ikke kan tåle, at der skæres mere."- "Den slags skæren-ind-til-benet har konsekvenser for kvaliteten af plejen."

Hele debatten tegner et grimt deja-vu fra valgkampen 2016/17 hvor man også stod med en ældrepleje der var stærkt belastet... og her står vi stadigvæk 3-4 år efter, med ældre og gamle medborgere der svigtes, plejepersonale der ikke bliver hørt og et ældreområdet der er på vippen til at bukke under.

Med de bekymrende fortællinger vi høre om fra borgere, pårørende og ansatte om svigt i ældreplejen, lader det ikke til, at de siddende politikere har formået eller haft de fornødne ambitioner til, at sikre de ældste borgere en tryg hverdag med mulighed for at leve et anstændigt og værdigt liv.

Lyngby-Taarbæk har de sidste fire år fået tilført ikke mindre end 45 millioner i støtte fra værdighedsmilliarden. Her er det væsentligt at huske, at midlerne altså skal lægges ovenpå det serviceniveau, som kommunen årligt har afsat til ældreområdet. Midler som var øremærket til de ældre for at sikre den enkelte borger en værdig alderdom.

I 2020 har kommunen fået støtten over bloktilskuddet, det vil sige at de ikke længere er øremærket de ældre, men tilgået den store fælleskasse.

Måske er mangel på hænder grunden til at der i perioden januar til august 2020 var 91 ansatte der var sygemeldte i over 30 dage. Sygemeldinger som i den korte periode kostede ikke mindre end 7.4 mio.

Brugen af eksterne vikarer har været bekymrende højt, og er med til at undergrave ældreområdets økonomi. I perioden 2018 til oktober 2020 har udgifterne til eksterne vikarer været ikke mindre end 64 millioner.

Der er et stort og udfordrende problem med rekruttering af plejepersonale, og tyder noget på, at kommunen har brugt plejesektoren som et integrationsprojekt ved at sende folk ud i ældreplejen, til et job de aldrig selv ville have søgt.

Det er godt, at indvandrere arbejder mens de er i Danmark, men det er dybt problematisk, hvis det gøres under pres. At arbejde for ældre mennesker kræver at man viser omsorg og empati, og går ind i faget af lyst og ikke af tvang.

Vi har brug for en gennemgribende og grundig forandring af hele ældreområdet. For at sikre ældre medborgere en ordentlig kvalitet, skal der langt større fokus på hverdagen hos den enkelte ældre. Vi har brug for nogle politikere, som vil lytte til både medarbejdere, de ældre og deres pårørende.

Vi i Nye Borgerlige mener det vil give mening, at se på friplejehjemmene, hvor lederne er meget mere bevidste om personalesammensætningen, og ikke er tvunget til at føre en personalepolitik som kun er til fordel for kommunalbestyrelsen, hvor lederne kan rekruttere fra toppen blandt de mange som rent faktisk ønsker det, og vil yde en omsorgsfuld og empatisk pleje til de ældre.

Den frihed mener jeg, at alle ledere i plejesektoren bør have.

relaterede artikler