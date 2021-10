Send til din ven. X Artiklen: Debat: Med letbane og udligning har Venstre vist udspillet deres chancer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Med letbane og udligning har Venstre vist udspillet deres chancer

Det Grønne Område - 10. oktober 2021 kl. 06:42 Af Rye Frederiksen, Bagsværdvej 66, Kgs. Lyngby Kontakt redaktionen

Da nogle fik den tåbelige idé, at der skulle opføres en letbane, og Gladsaxes borgmester blev den største fortaler for ideen.

Det lykkedes hende at overtale samtlige røde kommuner på strækningen til at gå ind for letbanen, men Lyngby var sidste kommune, der skulle tage stilling om dette tåbelige prospekt skulle gennemføres.

Med sådan stort milliard prospekt, ville det være naturligt at høre hvad borgerne i Lyngby Tårbæk mente. Men de røde partier og Venstre påstod, at de var folkevalgte og derfor, går jeg udefra, var klogere end borgerne i i Lyngby, så et eventuelt valg om letbanen blev forkastet.

Da der skulle stemmes i byrådet, var de røde partier i mindretal, så de fleste borgere i Lyngby håbede, at det misfoster af en letbane ikke kunne gennemføres, men så skete det mest tåbelige at Venstre stemte for letbanen.

Jeg håber, at de røde og Venstre nyder dette prospekt, og har været ude og besigtige alle de ødelæggende ting som det har medført, for at gennemføre letbanen, for alle andre kan ikke.

Jeg har selv boet 85 år i Lyngby og har med glæde fulgt udviklingen gennem tiden, og har været stolt af min by. Vi bliver kaldt for det grønne område og det passer.

Lyngby centrum har altid haft et fantastisk handelsliv med mange forskellige forretninger hvor folk også fra omegnskommunerne kom og handlede. Og hvad sker der nu, folk kan ikke komme til Lyngby uden besvær på grund af dette cirkus.

Desværre frygter jeg også, at folk har fundet andre steder, at bruge deres penge, det syntes jeg allerede man kan se, tomme butikker i Lyngby er et særsyn, som man aldrig nogensinde kunne opleve før, det var derimod rigtig svært at få en forretning, for Lyngby er en rigtig stor handelsby.

Nu I er igang med at smadre Lyngby midtby, så tror jeg også ledningsmasterne vil pynte meget i landskabet, for ikke at tale om skinnerne, der vil komme til at genere trafikken.

Når vi så kommer til fremstillingen af 1.000 master og mange kilometer skinner, hvilket vil kræve enorme mængde energi. El-busser er her, det ville have været den absolutte bedste løsning, og man kunne have sparet milliarder, og Lyngby havde haft en chance, for at ligne sig selv.

Nu skal vi snart til kommunevalg og jeg har altid syntes, at lyngbyborgerne var fornuftige mennesker, og det tror jeg vi vil komme til at se, når valget er overstået.

Vi ønsker alle kun en kommunalbestyrelse, der vil Lyngby det godt.

Og en lille fodnote, Venstre i Folketinget stemte sammen med de røde, så Lyngby Tårbæk skal betale endnu mere til udligning mellem kommunerne, de er altså ikke vores venner. Venstre i Lyngby har vist udspillet deres chancer for at blive repræsenteret i kommunen.