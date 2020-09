Send til din ven. X Artiklen: Debat: Manglende kendskab og forkerte udtalelser om de private fællesveje Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Manglende kendskab og forkerte udtalelser om de private fællesveje

Det Grønne Område - 02. september 2020 kl. 10:30 Af TL-Engineering v/Tim Larsen, Parkvej 5, Virum Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu har vi i Det Grønne Område kunnet læse flere artikler om de private fællesveje, og alle de ulemper, der er ved at have en sådan i sin forhave. Af mange af artiklerne fremgår, at der ikke er kendskab til, hvad privatvejsloven indeholder og dermed kommer med forkerte udtalelser om både det ene og det andet. Det er der rådet lidt bod på i det følgende.

Ligeledes er der sat fokus på betydningen af den mangelfulde besigtigelse af de private fællesveje, som Lyngby-Taarbæk kommune har ladet udføre i forbindelse med opsigelse af de kontrakter som kommunen havde med mange af de grundejerne, der har en ejendom med en privat fællesvej som adgangsmulighed.

Alle, der bor med adgangsvej til en privat fællesvej, bør vide, at det ikke er uden omkostninger at have en sådan fætter liggende ved indgangsdøren.

Desværre er der mange af de grundejere, der bor på en privat fællesvej, der ikke har sat sig ind i, hvad det betyder. Det medfører nemlig, at man har vedligeholdspligten for det stykke vej ud til vejmidte, der er beliggende ud for ens parcel, inklusive skilte, trafikchikaner og afløbsbrønde, og hvad der ellers måtte befinde sig inden for dette område. Sådan har det altid været. Så det er ikke noget nyt.

I Lyngby-Taarbæk og flere andre kommuner har derfor i mange år tilbudt den service, at grundejere med private fællesveje kunne tegne en kontrakt eller nok mere korrekt en serviceaftale med kommunen, hvis alle på vejstrækningen med privat fællesvej var enige herom. Alle kom på den måde til at betale et fast beløb pr. løbende meter facade ud mod vejen til den fælles vedligeholdskonto. Kommunerne kunne så tilrettelægge drift- og vedligehold af de private fællesveje som stordrift for derved at holde omkostningerne nede og sørge for, at vejstandarden også på de private fællesveje i hele kommunen var acceptabel. At det sidste så ikke er gjort tilfredsstillende, er en helt anden sag.

Ved ændringen af privatvejsloven i 2015 blev kommunernes handlefrihed indskrænket betragteligt, hvad angik den tidligere tilbudte serviceordning for drift og vedligehold af de private fællesveje, herunder også snerydning og tømning af vejbrønde. Det måtte man så ikke mere. Kommunerne måtte ikke længere være kassemester for grundejerne med private fællesveje og ud fra den fælles puljesum stå for drift og vedligehold af de private fællesveje efterhånden som behovet herfor opstod.

Det kan som kuriosum nævnes, at Kommunernes Landsforening (KL i daglig tale) sad med omkring bordet i forbindelse med ændringen af privatvejsloven i 2015, og det er lidt uforståeligt, at der ikke har været fokus på denne lille, men ikke uvæsentlige ændring i lovteksten.

Der er således ikke alene Lyngby-Taarbæk kommune, der skal klandres for, at forholdene i den nugældende privatvejslov med den sidste justering, nu er skruet tilbage til det, der altid har været gældende, nemlig at det er den enkelte grundejer, der helt alene står med ansvaret for det vejstykke ud til vejmidte inklusive tilbehør der er beliggende i hele grundens længde ud mod vejen, men nu uden mulighed for at indgå en serviceaftale med sin kommune, som der var mulighed for tidligere.

At det så var en emsig herre fra Lyngby-Taarbæk kommune, der flere år efter ikrafttræden af den nugældende privatvejslov, der fik det hele til at rulle ved en nærlæsning af den lille ændring af lovteksten i den nye privatvejslov, med det resultat at Lyngby-Taarbæk kommune fik et straksforbud vedrørende den snerydningsordning, som kommunen til alles tilfredshed stillede til rådighed for grundejere med private fællesveje mod selvfølgelig en betaling herfor. Der var så nogle, der kom med på en fribillet, fordi de ikke ville være med til at betale, og det var formentlig det, der startede sagen.

Nu er tiderne så blevet anderledes. Nu er det lovens bogstav, der tolkes på og i måske mindre i loven ånd, der administreres efter, og tilstanden er nu den, som privatvejsloven egentlig altid har foreskrevet - og det har mange lykkelig glemt, for det er jo så let, når andre gør arbejdet for en for et mindre honorar.

I første omgang betød det, som nævnt, at snerydning nu blev et problem af dimensioner, da Lyngby Taarbæk kommune måtte opsige alle kontrakter vedrørende denne ydelse med øjeblikkeligt varsel. Dette medførte næsten panikagtige scener hos de berørte, for hvordan skulle det nu gribes an.

Som rosinen i pølseenden fulgte også overdragelsen af de veje, som Lyngby Taarbæk kommune kontraktligt havde forpligtet sig til at vedligeholde, selv om mange af disse kontrakter ikke i dag kan findes nogen steder, da de tidligere beroede på stilfærdigt indgåede aftaler med de enkelte grundejere, altså en betalt service fra kommunens side. Derfor er det vanskeligt at se omfanget af, hvad der egentlig er betalt til, og hvad man har fået til gengæld, nu da kontrakterne eller måske retteligt serviceaftalerne er opsagt.

Alt dette kom til at berøre de mange grundejere med private fællesveje i Lyngby-Taarbæk kommune, der havde en indgået en kontrakt eller serviceaftale med kommunen om at varetage drift og vedligehold af vejene. Nu skulle de enkelte grundejere selv stå for arbejdet, så at sige - og det kom bag på ret mange, hvad dette indebar.

Hvis man er medlem af en grundejerforening, kunne det være den, der overtog denne opgave, men ikke altid, da langt de fleste grundejerforeninger har frivilligt medlemsskabet, og hvis medlemmer ydermere både bor på offentlige veje og private fællesveje, er det stort set umulig at samle alle grundejerne i et fællesskab, der står for drift og vedligehold af de private fællesveje inden grundejerforeningens område, da man som udgangspunkt hæfter solidarisk.

Det indebærer så, at det er den stakkels grundejer, der både har et vejskilt, en nedløbsbrønd og en trafikchikane beliggende ud for sin parcel, der selv skal betale for drift og vedligehold af disse, og det kan blive rigtigt dyrt.

Derfor bliver der i stort omfang etableret Vejlaug med en bestyrelse, der så sørger for, at vejen bliver vedligeholdt ved indgåelse af kontrakter med forskellige entreprenører og efterfølgende at fordele udgifterne mellem alle de grundejere, som har adgangsforhold til den private fællesvej. Dette afspejler sig også i det kontingent, man betaler i denne sammenhæng.

Nu skal der således indgås individuelle kontrakter med entreprenører, der er villige til at påtage sig disse små opgaver, der nu er spredt mellem mange forskellige vejlaug og grundejerforeninger og dermed vejstykker i små bidder. Billigt blev det i hvert fald ikke for den enkelte grundejer. Det ville være langt bedre med ét stort vejlaug - eller snarere et driftselskab - der kunne stå for drift og vedligehold af samtlige de private fællesveje i Lyngby-Taarbæk kommune - præcis det arbejde som kommunen tidligere stod for ved indgåelse af kontrakterne med de enkelte grundejere med private fællesveje. Det ville give en meget billigere pris og tryghed for den enkelte grundejer.