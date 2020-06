Debat: Mangel på værdighed, da min mand døde

Kommunikationen foregik med breve og lån af mobiltelefon. Han var meget glad for den sosuhjælper, som var mest om ham, men indimellem var han meget ked af, at vi ikke kunne være sammen, og han græd og talte om en, der havde været skrap.

Han var meget svag og kunne næsten ikke tale. Det var så forfærdeligt, at jeg ikke kunne holde om ham og trøste ham.

Jeg fik lov at besøge ham den sidste dag, han levede.

Da jeg sad hos ham, kom to fra personalet og ville teste ham for corona. Jeg afviste dem på det bestemteste.

Men da jeg var nødt til at gå fra ham - hans datter måtte også tage afsked med ham, og vi måtte kun være én ad gangen hos ham - kom personalet tilbage og testede ham.

Det er meget ubehageligt, at få en vatpind langt ned i halsen.

Min mands datter fortalte, at han prøvede at værge for sig med sine svage hænder. De tvang ham. Hvordan tør jeg ikke tænke på.