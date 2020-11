Send til din ven. X Artiklen: Debat: Man gambler med medarbejdernes helbred - fraflyt lokalerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Man gambler med medarbejdernes helbred - fraflyt lokalerne

Det Grønne Område - 05. november 2020 kl. 17:00 Kontakt redaktionen

Claus Bøgh Svenningsen og Anette Skafte, Nye Borgerlige

På trods af at kommunen har et påbud fra Arbejdstilsynet om at undersøge den velbegrundede mistanke om skimmelsvamp og et indeklima, som udgør en sundhedsrisiko for de kommunale medarbejdere på Toftebæksvej 12 i Storcentret, ja, så får det åbenbart ikke de ansvarlige i forvaltningen og kommunalbestyrelsen til at droppe planerne om at sende endnu flere medarbejdere ind i de sundhedsskadelige lokaler.

En førende ekspert på området, lektor på Aalborg Universitet og medlem af Forskningsgruppen for Indeklimaets Sundhedspåvirkninger, Birgitte Andersen er citeret for »Hvis medarbejderne på Toftebæksvej 12 skal have et sundt sted at være, bør Lyngby-Taarbæk Kommune fraflytte lokalerne«.

Nye Borgerliges holdning er helt klar - så skal lokalerne fraflyttes. Medarbejdernes helbred skal altid være første prioritet - sådan må det være. Kommunalbestyrelsen skal ikke gamble med medarbejdernes helbred. På trods af en samlet kommunalbestyrelses påstand om at man ikke har noget økonomisk ansvar omkring ejendommens mangler og helbredsmæssige udfordringer, at det er udlejer DEAS ansvar, så har kommunen igennem en årrække brugt millionbeløb på udbedringer og ikke mindre end 13 undersøgelser og nu den 14. som Arbejdstilsynet er ved at lave. Derudover har man jo haft adskillige sygemeldinger af medarbejdere, som også koster kommunekassen mange penge.

Kommunen skal ikke bruge flere af borgernes penge på undersøgelser, men i stedet påtage sig ansvaret overfor medarbejdernes helbred, og flytte borgerservice m.m. tilbage på rådhuset og lade administrative ansatte uden borgerkontakt huse i nogen af kommunens mange tomme bevaringsværdige bygninger, eller udfører administrativt arbejde hjemmefra, som man har gjort i gennem de sidste mange måneder under Covid19.

Udover et sundere arbejdsklima for medarbejderne, så vil kommunen også kunne spare udgiften til den enorme husleje, der betales for i de lejede lokaler på Toftebæksvej.

relaterede artikler