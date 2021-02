Debat: Måske læser ugler DGO?

I DGO 10. februar beretter Lars Svensson, at "nogen" har jaget uglen ved Fuglevad væk og oplister en række eksempler på upassende opførsel nedenfor uglens opholdssted.

Nu er uglen jo hverken sømmet fast til træet eller har kontraktligt bundet sig til at "være hjemme" altid, men jeg har da ved selvsyn konstateret, at den søndag den 14. februar igen sad i sit hul som så ofte før. Helt stille og roligt og uden at tage anstød af beundrende blikke. Måske fordi, den har læst sig savnet i DGO.