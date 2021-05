Nina Harboe (tv) og Merete Busk har startet en ny forening for pårørende i Lyngby-Taarbæk. Foto: Mikkel Brøgger Petersen

Debat: Målet er at fastholde livskvaliteten

Det Grønne Område - 25. maj 2021 kl. 21:30 Af Dorthe Minna Hansen, kandidat KV21 (S) Kontakt redaktionen

Tillykke til vores kommune! En ny pårørendeforening har set dagens lys, nemlig "Foreningen for pårørende til demensramte i LTK." Det kunne vi i sidste uge læse her i avisen. Foreningen vil give demensramte familier en stemme og der lægges op til dialog og samarbejde med plejecentre, forvaltning og foreningslivet. Det er en håndsretning, der skal og bør gribes, for der er brug for den.

Siden 2018 har det været et lovkrav, at pårørendesamarbejde skal være en del af kommunens værdighedspolitik på ældreområdet. I Lyngby-Taarbæk kommune er vi i gang, men der er stadig meget at arbejde videre med. Der skal mere handling bag ordene og hellere i dag end i morgen.

I Socialdemokratiet vil vi i dialog med de pårørende om, hvordan vi som kommune og lokalsamfund bedst understøtter og samarbejder med pårørende. Hvordan skaber vi positive rammer for pårørendesamarbejdet både i hjemmeplejen og på plejecentrene? Er det en god idé at nedsætte pårørenderåd lokalt på plejecentrene? Den kommunale pårørendevejleder bruges ikke nok, viser det sig. Hvordan bliver vi bedre til at opsøge, informere og hjælpe pårørende tidligere, inden det begynder at brænde på?

Som nærtstående pårørende til en demensramt ægtefælle, søskende eller forælder kan man være fysisk og følelsesmæssigt udmattet, fordi man igennem flere år har givet mere af sig selv, end godt er. Man er også i en form for konstant sorg over at miste sin kære gradvist, så det at række ud efter hjælp og støtte kan opleves som et umuligt skridt. Derfor skal vi sætte tidligere ind med støtte og vejledning. Det gavner ingen, at en pårørende brænder ud og går ned med stress. Det gode ældreliv gælder også den raske ægtefælle, og datteren/sønnen/barnebarnet skal kunne trives i sit øvrige familie- og arbejdsliv.

Ledere og medarbejdere på plejecentre har et professionelt ansvar for at skabe gode rammer både for samværet mellem beboerne og deres pårørende og for samarbejdet mellem personalet og pårørende. Personalet skal have tid til pårørendesamtaler.

Et godt pårørendesamarbejde på plejecentre er, når beboere, pårørende og medarbejdere sammen finder muligheder for, hvad der kan lade sig gøre i dagligdagen. Det er afgørende, at man lytter til hinanden og søger at forstå hinandens udgangspunkt.

Målet er fælles, nemlig at fastholde livskvaliteten for beboeren, ens kære. Det fantastiske er, at det gode samarbejde ikke kun gavner den enkelte, det gavner også de øvrige beboere. Jeg har på det plejecenter, min mor boede på, oplevet ægtefæller der kom dagligt og deltog med deres hjælp, nærvær og almindelig snak ved måltiderne i fællesstuen. En overgang var vi 2-3 pårørende, der mødtes sammen og spiste med, det var hyggeligt og gav en følelse af, at vi hjalp hinanden. Alle havde glæde af det og personalet bakkede 100% op. Hvor kunne det være godt, hvis flere pårørende fik lyst og mod på at deltage mere aktivt. Pårørende bidrager i høj grad til det gode liv på plejecentre.