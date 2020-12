Artiklen: Debat: MTB-ryttere føler, at de skal være alle vegne

Jeg har desværre flere ubehagelige oplevelser med MTB folket. De mener sig i deres god ret til at færdes overalt.

De fleste drejede op på grusvejen, men en enkelt MTB'er mente sig i sin ret til at fræse mod Brede på den yderst smalle fodgængersti. Jeg stoppede ham, og bad ham venligt om at køre op på grusvejen, hvorefter han fyrede en kanonade af ukvemsord efter mig.

Vi skal alle være her, men MTB'ere synes øjensynligt, at de skal være her lidt mere, end vi andre.