Debat: Lyngbys bymidte ligner et militært træningsareal

Det Grønne Område - 27. juni 2020 kl. 07:00 Af Agnes Jørgensen, Lyngbygårdsvej 5, Kgs. Lyngby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I forbindelse med, at Lyngby Bymidte er ved at blive omdannet til militært træningsareal, ja, jeg spørger bare: hvad kan det ellers bruges til?

Så opdagede jeg i forbindelse med sommermødet i Altinget, at der var centrale politikere, der i fuldt alvor for nylig har undsagt det at nedlægge togskinner i Danmark.

Der var kun to undtagelser, den første var Vestfyn, og nummer to var Sønderjylland, hvor der er ensporet bane. Resten var alt for dyrt og gammeldags.

Nu ser jeg så, at Steen Hoffmann kalder der rettidig omhu at skrinlægge den letbane. Jeg er faktisk uenig, det ville have været rettidig omhu, hvis de ansvarlige politikere havde standset det idioti for to år siden. Nu er det nærmest "sund fornuft i sidste øjeblik"!

Stop udgravningerne og 'kast graven til'.

Jeg medsender JP's indlæg om togskinner:

"Regeringen og Venstre satser på at få flere "tog" på gummihjul

Venstre vil give tilskud på 25-50 pct. til projekter med moderne busser i stedet for tog eller letbaner. Den idé støtter transportministeren.

Venstre siger nej til nye jernbaneprojekter, til gengæld foreslår partiet, at man på nogle af de nedslidte jernbaner udskifter toget med moderne superbusser, såkaldte BRT-busser. Partiet anbefaler også Aarhus og Odense at bruge busser på næste etape af letbanerne i de to byer i stedet for tog på skinner.

»Vi vil ikke være med til at bygge nye togstrækninger, bortset fra en ny bane over Vestfyn og et ekstra spor til Padborg. Men hvis man vælger at skifte tog ud med BRT-busser, vil vi give et statsligt tilskud på 25-50 pct. Fordi det er en effektiv måde at sikre fremtidens kollektive transport,« siger transportordfører Kristian Pihl Lorentzen (V)."

