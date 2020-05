Debat: Lyngbyfortet bliver revet ned nu

Onde tunger vil nok hævde, at her er ikke noget nyt under solen. Nedrivning af Fortet har Lyngby Taarbæk Kommune da været igang med så længe - omend den langsomme vej - idet de aldrig har interesseret sig for de forpligtelser, de som ejer har af dette fortidsminde. Fortet er derfor langsomt forfaldet og er nu i en trøsteløs forfatning. Kommunen har ingen planer for Fortets fremtid.