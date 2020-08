Debat: Lyngby og DTU - en levende og grøn studieby

I et tidligere nummer af Det Grønne Område satte Michael M. Jørgensen et stort spørgsmålstegn ved DTU's udbygningsplaner - og beklagede DTU's lukkethed mod omgivelserne.

SF er langt hen ad vejen enige i, at DTU skal "give mere" til sine omgivelser - det må ikke blive en utilnærmelig klods, der lukker sig i sig selv. Men vi ser ikke et byggestop som vejen frem. DTU har brug for at udvide, og Danmark har brug for et stærkt DTU.