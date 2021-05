Foto: Lars Schmidt

Debat: Lyngby er en forhindring for cykel-pendlere

Det Grønne Område - 29. maj 2021 kl. 06:00 Af Jens Holm Madsen, Knuds Allé 64, Kgs. Lyngby Kontakt redaktionen

Borgmester Sofia Osmani peger d.12.5. på staten som den ansvarlige for at nedbringe støjen fra motorvejene i Lyngby-Taarbæk.

Det er positivt, at borgmesteren anerkender det store miljøproblem, som trafikstøjen er for borgerne, der bor omkring de store motorveje.

Imidlertid glemmer borgmesteren, at kommunen selv har bidraget til øgningen af pendlingen i bil.

Lyngby udgør en forhindring for pendlere på cykel, der skal igennem Lyngby.

Allerødruten, der er en supercykelsti, afbrydes på stykket gennem Lyngby, der derfor er en sikkerheds- og tidsmæssig barriere for cyklister. Der har været arbejdet forgæves på at skabe en gennemgående cykelsti i mange år for at fremme anvendelse af cyklen som effektivt transportmiddel.

Supercykelstier har flyttet mange pendlere fra bil til cykel i andre kommuner. Særligt i forbindelse med elcykler er potentialet stort for at motivere pendlere til at fravælge bilen, hvilket ikke blot er positivt i forhold til nedbringelse af støj, men også bidrager til bedre helbred, nedbringelse af CO2 mm.

Når Sofia Osmani taler om støjen fra motorvejene, kan man få det indtryk, at trafikken er en faktor, der ligger udenfor vores rækkevidde, og som vi derfor ikke kan påvirke. Støjen fra motorvejen er imidlertid en effekt af, at flere og flere vælger at køre i bil.

Derfor er det vores alles ansvar at gøre det sunde og støjreducerende valg attraktivt.

Nedbringelse af støjen på motorvejen starter, når vi går ud af døren og vælger at gå forbi bilen og springe på cyklen i stedet.