Debat: Lyngby Vest er underprioriteret, når det gælder idrætsfaciliteter til børn, unge og ældre

Det Grønne Område - 23. september 2021 kl. 16:00 Af Klaus Dalgas, kandidat KV21 (S) Kontakt redaktionen

Jeg var til forældremøde på Engelsborgskolen for et par uger siden. Skolebestyrelsen fortalte om planerne for udbygning af den gamle skole til fem spor de kommende år. Nye bygninger, renovering af eksisterende bygninger, ny sportshal og mange andre gode ting. Årsagen er, at der kommer flere og flere børn, og vi har jo kun én folkeskole i Lyngby vest, nemlig Engelsborgskolen.

Det er skønt med alle de nye børn, og det er superspændende og helt nødvendigt med udbygningen af Engelsborgskolen. Men der er også udfordringer.

Lyngby vest er helt generelt underprioriteret, når det gælder idrætsfaciliteter til børn, unge og ældre. Der er investeret millioner af kroner i idrætsbyen ved stadion, og det er blevet rigtig godt. Men i Lyngby vest kan man stort set kun dyrke udendørs idræt i området omkring Engelsborghallen, Grønningen. Der skal bygges nyt på Grønningen samtidig med, at der kommer flere børn, så det bliver småt med plads til udendørs leg og bevægelse, som ellers er en prioritet i vores skolevæsen.

Samtidig får byggeplanerne store konsekvenser for de tre idrætsklubber (badminton, gymnastik og volleyball), der i øjeblikket holder til i Engelsborghallen og den gamle badmintonhal. Alene Lyngby Badmintonklub har omkring 600 medlemmer, halvdelen børn, og byggeplanerne vil få stor betydning for deres mulighed for at dyrke deres sport.

Det nye byråd bliver nødt til at se konstruktivt og kreativt på muligheden for at udbygge idrætsfaciliteterne i Lyngby vest. Når der kommer flere børn og unge til området, skal der skabes nye muligheder for idræt og fysisk aktivitet der, hvor børnene bor. Det skylder vi borgerne i Lyngby vest, og det skal vi gøre, fordi vi mener det alvorligt, at idræt og bevægelse er sundt for børn og unge.

Samtidig bliver det nye byråd nødt til at inddrage idrætsklubberne i detailarbejdet omkring udbygningen af Engelsborgskolen og etableringen af en ny sportshal. Klubberne, der drives af frivillige ildsjæle, har detailviden og kendskab til de behov, som deres medlemmer har. Lad klubberne blive partnere i planlægning af nye idræts- og sportsfaciliteter omkring Engelsborgskolen og i hele Lyngby vest. Så får vi det bedste resultat på længere sigt.