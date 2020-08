Debat: Lyngby-Taarbæk Kommune mangler en stærk graffitistrategi

Af Christine Dal spidskandidat for Venstre - Hummeltoftevej 81, Virum

Flere steder i vores ellers kønne by er mure og områder skæmmet af graffiti som her på billedet ved kommunens genbrugsstation.

Desuden viser alt forskning omkring graffitiadfærd tydeligt vigtigheden af, at man hurtigt får fjernet gammel graffiti, da der ellers hurtigt kommer mere til. Kommunen mangler i hvert fald en tydelig og stærk strategi på området for både kommunale og private ejendomme, så vi får et kønnere og renere bybillede.

I Venstre ønsker vi i stedet for grimme graffitivægge at etablere flere gavlmalerier i samarbejde med lokale kunstnere og private investorer.