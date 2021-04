Send til din ven. X Artiklen: Debat: Lykkens Gave ér oplagt til seniorboliger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Lykkens Gave ér oplagt til seniorboliger

Det Grønne Område - 30. april 2021 kl. 15:00 Af Gregg Philip Moubray, Borrekrattet 2, Kgs. Lyngby Kontakt redaktionen

DEBAT På rådhuset i år er der kommet en del fokus på ældreområdet. Forhåbelig vil dette fokus forsætte når kommunevalget er overstået.

Der er behov for forbedringer på både plejehjem, ældreboliger, hjemmepleje og desuden et behov for at rette op på manglen på seniorboliger.

I forhold til manglen på seniorboliger, ville Lykkens Gave være en oplagt mulighed.

I 1915 blev Lykkens Gave af O.H. Bærentzen, til minde om hans afdøde hustru og hans forældre, overdraget til Lyngby kommune til brug for et alderdomshjem. Efter i mange år at have fungeret som plejehjem blev det nedlagt, da man vurderede ejendommen utidssvarende i forhold til nutidens pleje norm.

Den smukke ejendom ligger der endnu og henstår ubeboet, og forhåbentlig vil Lyngby-Taarbæk Kommune bruge denne enstående mulighed til at gøre noget positiv for deres borgere.

Etablering og drift af Lykkens Gave som seniorboliger kunne med fordel konstrueres med en samarbejdende partner som f.eks. OK-Fonden eller andre med tilsvarende erfaring.

Hvis ikke Lyngby-Taarbæk kommune vil fortsætte brugen af ejendommen til bolig for kommunes ældre, er kommune moralsk forpligtet til at tilbageføre ejerskabet til O.H. Bærentzen's efterkommere i forsvarlig stand.