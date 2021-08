Send til din ven. X Artiklen: Debat: Lundtofte bliver forsømt og misbrugt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Lundtofte bliver forsømt og misbrugt

Det Grønne Område - 12. august 2021 kl. 20:30 Af Robert Cole, Lundtofteparken 7,1,th., Kgs Lyngby Kontakt redaktionen

Næstformand i Byplansudvalget John Tefkes sammenblanding af Karen Marie Nielsens og mit indlæg, efterlader hvert fald mig som et stort spørgsmålstegn om, hvad du mener der er sket, som er så godt for Lundtofte.

Jeg er enig i, at Lundtofte Boldklub har fået en fin kunststofbane, men så er alt også sagt. At Novozymes har bekostet en legeplads i den fjerneste afkrog af Lundtofte og at Lundtofteparken har fået godkendt en renoveringsplan af Landsbyggefonden, har jeg svært ved at se, at kommunen kan bryste sig af.

John Tefke, jeg syndes, at dine snart 4 år i kommunalbestyrelsen, har bevæget dig væk fra borgerne i Lundtofte og ind i den samme bane som andre af dine byrådskollegaer, som lover så meget, men gennemføre så lidt, som vi kan bruge til noget.

Hvorfor skal vi vente på, at Den internationale Skole og letbanen er etableret, før at det går op for byrådet, at vi har store problemer med manglende P-pladser og, at de nye aktiviteter kun vil gøre pladsproblemerne i gadebilledet større?

At Lundtofteparken selv skal være primus motor for at løse p-pladsproblemerne, viser med alt tydelighed, at politikerne ikke har forstået, at det er umuligt, da Lundtofteparken er en Privat Fællesvej, som betyder at Beboerne skal betale for vedligeholdelse af vejen, men ingen indflydelse har på hvem som parkere på vejen. Derfor kan der kun laves ændringer, hvis kommunen helhjertet går ind for dette.

Helt tilbage til år 2015 har politikerne fået henvendelser om de store p-problemer i Lundtofteparken og flere konstruktive forslag til hvad der kan gøres, uden at der er blevet gjort andet end at opmærke et stykke af Lundtoftevej til afsætnings p-plads for Lundtofte Skole. Afsætningspladsen ligger dog for langt væk fra skolen, til at forældre vil benytte den til afsætning af deres børn af.

Selvfølgelig skal Lundtofteparken ikke belemres med et P-hus, som vil betyde, at vi skal til at betale for at parkere vores biler. Lundtofteparkens beboere får rigeligt at bruge deres penge til, når renoveringsplanerne af Lundtofteparken føres ud i livet og udløser huslejestigninger på 10%.

John Tefke, din holdning til, at der er sket rigeligt i Lundtofte, har vi svært ved at se i Lundtofteparken, bortset fra at vi er blevet nabo til et kollegie for udenlandske studerende. Kommunalbestyrelsens udsagn om, at man er villig til at se på parkeringsudfordringerne, når letbanen kommer, er det samme som at sige, ja, venner, I har kun ventet i 5 år på at få løst parkeringsproblemerne, men om 5 år mere, når letbanen er kommet, så kikker vi på problemet igen og ser, hvor meget værre det er blevet.

Den form for omtanke vil jeg i stedet betegne som fortsat misbrug af Lundtofteparken med omtanke, for det gavner bestemt ikke Lundtofteparkens interesser og viser, at ikke alle helhjertet lytte til borgerne. Så husk dette, når I vælger, hvem I vil stemme på til det kommende kommunalvalg i år.

Det får betydning langt ud i fremtiden.