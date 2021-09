Vector Emoji Set with Different Reactions for Social Network Isolated on White Background. Modern Emoticons Collection in Flat Style Design Foto: yamonstro - stock.adobe.com

Debat: Lokalpolitikere blokerer, når kommentarer ikke passer ind i deres verdensbillede

Det Grønne Område - 22. september 2021 kl. 14:00 Af Henning Andersen, Rørdams Have 11, 2., lejlighed 1, Kgs. Lyngby Kontakt redaktionen

Som socialdemokrat deltager jeg ofte og gerne i den politiske debat på de sociale medier, og jeg bestræber mig altid på at føre debatten i en kontant, men ordentlig tone.

Jeg vil ikke afvise, at der nu og da kan ryge en finke af panden, og indimellem får jeg da også nogen over snuden - berettiget eller uberettiget. Men det er vilkårene, hvis man - som jeg - fører sig frem på de sociale medier.

Og jeg piver ikke af den grund.

Jeg har imidlertid lagt mærke en tendens hos nogle af ejerne - kaldet administratorerne - af de fora på Facebook, hvor den lokalpolitiske debat oftest foregår: De blokerer dig simpelt hen, hvis dine opslag og kommentarer ikke lige passer ind i deres politiske verdensbillede.

Det gælder flere af de "officielle" lokale parti-Facebook-grupper, men det gælder også visse lokalpolitikere, der på deres egen politiske Facebook-side/gruppe simpelt hen blokerer kritikere af den politik, de nu en gang står for og går til valg på.

Et godt eksempel er den store og velbesøgte Facebook-gruppe "Lyngby - Gruppen for Lyngby og Omegn" - Omegnsgruppen - der med hård hånd, men lidt inkonsekvent, styres af en konservativ kandidat til kommunalbestyrelsesvalget i november måned.

Indtil for nylig var gruppens vigtigste funktion at bringe efterlysninger af områdets forsvundne hunde, katte og ægtefæller, samt at bringe fremlysninger af fundne mobiltelefoner, smykker m.v.

Efter at administrator sprang ud som konservativ kandidat til det kommende valg til kommunalbestyrelsen, tog formålet med gruppen pludselig en ny drejning: Den håbefulde kommunalbestyrelseskandidat opfordrede til politisk debat i gruppen op til kommunalvalget.

Egentlig et prisværdigt initiativ til fremme af den demokratiske samtale i kommunen, men administrator cutter simpelt hen politiske modstandere af og afskærer for en videre kritisk debat, når det bliver for svært for ham at argumentere.

Det blev for meget for en håndfuld medlemmer, der for nylig meldte sig ud af gruppen i protest mod den måde gruppen bliver administreret på. De dannede så med succes deres egen "alternative" Omegnsgruppe, hvor debatten flyder frit og u-censureret (kig ind i gruppen. Den hedder "Kongens Lyngbys Venner").

Selv har jeg været i den lidt mærkelige og ikke så tilfredsstillende situation, at et af mine læserbreve fra DGO blev lagt op i Omegnsgruppen, hvor den affødte en livlig, til tider aggressiv personlig debat, som jeg ikke var en del af, da jeg er blokeret fra at deltage i gruppen som følge af min kritiske holdning til gruppens administrator og hans politiske budskaber.

Selv nedgjorde den konservative administrator mit beskedne læserbrev, der ikke lige passede i hans politiske kram, vel vidende, at jeg er ude af stand til at tage til genmæle i hans gruppe.

Jeg har forgæves forsøgt at komme i dialog med administratoren for at viske tavlen ren, men vedkommende end ikke ulejliger sig med at svare på min henvendelse med den fremstrakte hånd.

Det er jo så vilkårene på Facebook, men det er ærgerligt, at debatten op til KV21 ikke kan foregå frit og uden skelen til parti-tilhørsforhold.

Ville det være en idé at oprette en Facebook-gruppe målrettet den lokalpolitiske debat frem til kommunalvalget i november?

Gruppen skal i givet fald styres af en person, der er fri af lokalpolitiske tilhørsforhold.

Måske i Det Grønne Områdes regi?