Debat: Lokal kandidat har et bekymrende menneskesyn

Det Grønne Område - 10. marts 2021 kl. 13:00 Af Kirsten Munch, formand for pårørenderådet på Bostedet Chr. X Allé, Ion Meyer, formand for handicaprådet i Lyngby Taarbæk Kommune Kontakt redaktionen

DEBAT Nils-Peter Astrupgaard skriver i læserbrev i DGO d.24.2.21 om at finde faciliteter i Engelsborgkvarteret og foreslår, at man kan flytte 'autismeinstitutionen' og de derboende 'autister'. Han argumenterer for, at de kan flyttes til "Østenden af byudviklingsområdet Firskovvej" , hvor der er naturskønne grønne områder, "når autisterne er ude at gå".

Efter Nils-Peter Astrupgaards opfattelse har bostedet ingen speciel tilknytning til Engelsborgområdet/Lyngby Vest?

1. NPA´s ordvalg vidner om manglende indsigt i denne beboergruppe. Der er tale om MENNESKER med autisme. MENNESKER med samme rettigheder, som alle andre borgere i kommunen. Ikke brikker, man kan flytte rundt med efter forgodtbefindende.

2. "AUTISMEINSTITUTIONEN" er et BOSTED for mennesker med autisme. Et bosted, hvor størsteparten har lejekontrakter, ligesom andre i lejeboliger, og dermed samme rettigheder.

3. At beboerne på Chr.X Allé ikke skulle have tilknytning til området er en besynderlig hypotese. De fleste beboere har boet på stedet, siden det blev bygget. Altså i mere end 10 år. De er trygge ved deres nærmiljø og trives med det.

4. Bemærkningen om byudviklingsområdet Firskovvejs fortræffeligheder, hvor "AUTISTERNE" kan nå de naturskønne områder, "når de er ude at gå tur", vidner om en total mangel på viden om disse mennesker. Vi er alle glade for grønne omgivelser, men beboerne på Chr.X Alle´ har faktisk stor glæde af at bruge byen, gå i forretninger og på cafe og alt det andet, der hører byen til, når det igen bliver muligt.

5. Der har gennem mange år været arbejdet for, at borgere med handicap kan blive integreret i samfundet, og at de øvrige beboere i området udviser respekt og forståelse for, at der skal være plads til alle.

6. Nils-Peter Astrupgaards læserbrev tyder desværre på et bekymrende og forældet menneskesyn, manglende respekt og forståelse for mennesker med udfordringer.

Uendeligt trist.