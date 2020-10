Send til din ven. X Artiklen: Debat: Lindevangskvarterets trafikale morgen-cocktail kan løses nu Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Lindevangskvarterets trafikale morgen-cocktail kan løses nu

Det Grønne Område - 31. oktober 2020 kl. 16:00 Kontakt redaktionen

Mikkel Johannessen, kandidat KV21, Radikale

Lindevangskvarterets trafikale morgen-cocktail kan løses nu.

To små ting vil gøre trafikken i Lindevangskvarteret mere sikker til glæde for beboerne, miljøet og trafikkanterne.

Situationen med cyklende skolebørn på vej i skole og personer i bil på vej til arbejde er ingen køn cocktail om morgenen. Børn presses af bilisterne. Bilisterne presses af langsom fremkommelighed. Og beboerne på de befærdede veje Fyrrevang, Geelsdalen og Geelsvænget er generet af trafik og støj.

Forslaget er at lovliggøre U-vending for nordgående trafik i krydset Kongevejen-Frederiksdalsvej. Dermed kan de fra kvarteret, som skal mod København ad omfartsvejen, gøre det uden at genere skolebørn og beboerne på Fyrrevangen, Geelsdalen og Geelsvænget. Det kræver blot at fjerne forbudsskiltet ved krydset. I dag er det nemmest for mange at køre ad de tre veje ud på Skodsborgvej for at dreje til venstre mod København.

Særligt om morgenen på hverdage vil det gøre børnenes skolevej mere sikker og afvikle biltrafikken hurtigere. Det vil også reducere miljøbelastningen og trafikgenerne for beboerne i kvarteret. Det er endda økonomisk bæredygtigt. Da trafikreguleringen er "smart", er der i forvejen en periode for venstresvingende i krydset, så de U-vendende kan vende rundt uden at genere den øvrige trafik synderligt.

Og når vi nu er i gang, kan man gøre det lettere at cykle fra Virum til Lindvangskvarteret. Den nordgående cykelsti på Kongevejen kan opdeles i to spor mellem Frederiksdalsvej og Lindevang (velvidende at det er en supercykelsti) og lovliggøre cykling mod syd. Uden store omkostninger, mere direkte, hurtigere og sikrere. Alternativt kan det gøres muligt for cykler at passere uhindret mellem Holmekrogen og Birkevang (hvor kun fodgængere i dag kan passere). Det kræver lidt mere 'anlægsarbejde'.

Forslagene vil er bæredygtige, gode for et stort boligområde, og så kan de gennemføres for beskedne midler.